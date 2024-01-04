Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Компот из манго

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Компот из манго

Готовим компот из манго. Сам по себе манго — фрукт с ярким тропическим вкусом, поэтому компот получается очень вкусным! Сладким, ароматным и необычным. Готовится компот просто и быстро!

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из манго. Для компота можно использовать как свежий, так и замороженный манго. Количество сахара определяйте на свой вкус, можно сделать послаще или покислее. Это зависит от сорта и спелости манго.

Основной ингредиент: Фрукты / Манго

Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

  • Манго 250-300 Грамм
  • Сахар 3-5 Ст. ложек
  • Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
  • Вода 800 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

46 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Компот из манго”

Компот из манго

Подготовьте все ингредиенты.

Компот из манго

Если используете свежий манго, то очистите его от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками. Замороженный манго полностью разморозьте и при необходимости нарежьте на ломтики подходящего размера.

Компот из манго

Переложите в кастрюлю манго, влейте воду, добавьте сахар и лимонную кислоту.

Компот из манго

Доведите до кипения и варите 15 минут.

Компот из манго

Дайте готовому компоту настояться 30 минут, затем можно подавать. Приятного аппетита!

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Закуски

Рулетики из баклажанов с корейской морковкой

04.01.2024

 Закуски

Сырники по Дюкану

04.01.2024

 Закуски

Аджика украинская на зиму

04.01.2024

 Закуски

Чипсы на сковороде

04.01.2024

 Закуски

Карпаччо из курицы

04.01.2024

 Закуски

Чипсы в микроволновке

04.01.2024

 Закуски

Сациви из курицы простой

04.01.2024

 Закуски

Баклажаны в духовке

04.01.2024

 Закуски

Кальмары в кляре

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix