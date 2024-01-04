Готовим компот из манго. Сам по себе манго — фрукт с ярким тропическим вкусом, поэтому компот получается очень вкусным! Сладким, ароматным и необычным. Готовится компот просто и быстро!
Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из манго. Для компота можно использовать как свежий, так и замороженный манго. Количество сахара определяйте на свой вкус, можно сделать послаще или покислее. Это зависит от сорта и спелости манго.
Основной ингредиент: Фрукты / Манго
Блюдо: Напитки / Компоты
Состав / Ингредиенты:
- Манго 250-300 Грамм
- Сахар 3-5 Ст. ложек
- Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
- Вода 800 Миллилитров
Количество порций 4
Калорийность
46 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
11 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Компот из манго”
Подготовьте все ингредиенты.
Если используете свежий манго, то очистите его от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками. Замороженный манго полностью разморозьте и при необходимости нарежьте на ломтики подходящего размера.
Переложите в кастрюлю манго, влейте воду, добавьте сахар и лимонную кислоту.
Доведите до кипения и варите 15 минут.
Дайте готовому компоту настояться 30 минут, затем можно подавать. Приятного аппетита!
Взято отсюда