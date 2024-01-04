Готовим компот из манго. Сам по себе манго — фрукт с ярким тропическим вкусом, поэтому компот получается очень вкусным! Сладким, ароматным и необычным. Готовится компот просто и быстро!

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить компот из манго. Для компота можно использовать как свежий, так и замороженный манго. Количество сахара определяйте на свой вкус, можно сделать послаще или покислее. Это зависит от сорта и спелости манго.

Основной ингредиент: Фрукты / Манго

Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Манго 250-300 Грамм

Сахар 3-5 Ст. ложек

Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Вода 800 Миллилитров

Количество порций 4

Калорийность

46 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

11 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Компот из манго”

Подготовьте все ингредиенты.

Если используете свежий манго, то очистите его от кожуры, удалите косточку и нарежьте кубиками. Замороженный манго полностью разморозьте и при необходимости нарежьте на ломтики подходящего размера.

Переложите в кастрюлю манго, влейте воду, добавьте сахар и лимонную кислоту.

Доведите до кипения и варите 15 минут.

Дайте готовому компоту настояться 30 минут, затем можно подавать. Приятного аппетита!



Взято отсюда