Компот из ревеня – это напиток из моего детства, который мне постоянно варила бабушка. Вкусный, полезный и немного кисленький, этот компот прекрасно утоляет жажду в летнюю жару. Делюсь рецептом.

Описание приготовления:

Когда я был маленьким, бабушка постоянно варила мне компот из ревеня, так как считала, что для детей он – невероятно полезен. Мне он, что бывает редко, очень нравился – немного кисленький, холодненький, этот компот отлично утолял жажду. Им было очень хорошо запивать блюда, которые мне казались тогда невкусными – компот ведь кислый, потому его вкус моментально перебивал вкус нелюбимой мной еды 🙂 Годы прошли, а я по-прежнему в магазине не прохожу мимо прилавка с ревенем – всегда покупаю и варю из него компот. Благо приготовить компот из ревеня очень просто. Рассказываю, как 😉

Назначение: На завтрак / Для детей / Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Ревень

Блюдо: Напитки / Компоты Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

Стебли ревеня 1 Килограмм

Сахар 1 Стакан

Лимон 1/2 Штуки

Вода 4 Литра

Количество порций 16

Как приготовить “Компот из ревеня”

Подготовим все ингредиенты.

Ножом отрежьте верхнюю и нижнюю части стеблей ревеня, очистите стебли от верхнего слоя.

Нарежьте стебли на кусочки длиной в 2-3 сантиметра.

В большой кастрюле доведите до кипения 4 литра воды, добавьте сахар и прокипятите 2 минуты. Внимание! Из указанного количества ингредиентов получается довольно кисленький компот, если вы любите сладкий – добавляйте больше сахара.

Добавляем ревень. Регулируем огонь так, чтобы компот варился на медленном кипении. Варим 10 минут.

Лимон нарезаем тонкими дольками и добавляем в кастрюлю. Варим компот еще 3-4 минуты, после чего выключаем огонь, накрываем компот крышкой и настаиваем 2 часа под крышкой.

Когда компот настоится – процеживаем его через сито.

Разливаем по кувшинам – и все, компот из ревеня готов! 😉



Взято отсюда