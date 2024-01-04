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Компот из ревеня

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Компот из ревеня

Компот из ревеня – это напиток из моего детства, который мне постоянно варила бабушка. Вкусный, полезный и немного кисленький, этот компот прекрасно утоляет жажду в летнюю жару. Делюсь рецептом.

Описание приготовления:

Когда я был маленьким, бабушка постоянно варила мне компот из ревеня, так как считала, что для детей он – невероятно полезен. Мне он, что бывает редко, очень нравился – немного кисленький, холодненький, этот компот отлично утолял жажду. Им было очень хорошо запивать блюда, которые мне казались тогда невкусными – компот ведь кислый, потому его вкус моментально перебивал вкус нелюбимой мной еды 🙂 Годы прошли, а я по-прежнему в магазине не прохожу мимо прилавка с ревенем – всегда покупаю и варю из него компот. Благо приготовить компот из ревеня очень просто. Рассказываю, как 😉

Назначение: На завтрак / Для детей / Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Ревень

Блюдо: Напитки / Компоты Диета: Диетическое питание

Состав / Ингредиенты:

  • Стебли ревеня 1 Килограмм
  • Сахар 1 Стакан
  • Лимон 1/2 Штуки
  • Вода 4 Литра

Количество порций 16

Как приготовить “Компот из ревеня”

Компот из ревеня

Подготовим все ингредиенты.

Компот из ревеня

Ножом отрежьте верхнюю и нижнюю части стеблей ревеня, очистите стебли от верхнего слоя.

Компот из ревеня

Нарежьте стебли на кусочки длиной в 2-3 сантиметра.

Компот из ревеня

В большой кастрюле доведите до кипения 4 литра воды, добавьте сахар и прокипятите 2 минуты. Внимание! Из указанного количества ингредиентов получается довольно кисленький компот, если вы любите сладкий – добавляйте больше сахара.

Компот из ревеня

Добавляем ревень. Регулируем огонь так, чтобы компот варился на медленном кипении. Варим 10 минут.

Компот из ревеня

Лимон нарезаем тонкими дольками и добавляем в кастрюлю. Варим компот еще 3-4 минуты, после чего выключаем огонь, накрываем компот крышкой и настаиваем 2 часа под крышкой.

Компот из ревеня

Когда компот настоится – процеживаем его через сито.

Компот из ревеня

Разливаем по кувшинам – и все, компот из ревеня готов! 😉

Взято отсюда

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