Компот из ревеня – это напиток из моего детства, который мне постоянно варила бабушка. Вкусный, полезный и немного кисленький, этот компот прекрасно утоляет жажду в летнюю жару. Делюсь рецептом.
Описание приготовления:
Когда я был маленьким, бабушка постоянно варила мне компот из ревеня, так как считала, что для детей он – невероятно полезен. Мне он, что бывает редко, очень нравился – немного кисленький, холодненький, этот компот отлично утолял жажду. Им было очень хорошо запивать блюда, которые мне казались тогда невкусными – компот ведь кислый, потому его вкус моментально перебивал вкус нелюбимой мной еды 🙂 Годы прошли, а я по-прежнему в магазине не прохожу мимо прилавка с ревенем – всегда покупаю и варю из него компот. Благо приготовить компот из ревеня очень просто. Рассказываю, как 😉
Назначение: На завтрак / Для детей / Недорого
Основной ингредиент: Овощи / Ревень
Блюдо: Напитки / Компоты Диета: Диетическое питание
Состав / Ингредиенты:
- Стебли ревеня 1 Килограмм
- Сахар 1 Стакан
- Лимон 1/2 Штуки
- Вода 4 Литра
Количество порций 16
Как приготовить “Компот из ревеня”
Подготовим все ингредиенты.
Ножом отрежьте верхнюю и нижнюю части стеблей ревеня, очистите стебли от верхнего слоя.
Нарежьте стебли на кусочки длиной в 2-3 сантиметра.
В большой кастрюле доведите до кипения 4 литра воды, добавьте сахар и прокипятите 2 минуты. Внимание! Из указанного количества ингредиентов получается довольно кисленький компот, если вы любите сладкий – добавляйте больше сахара.
Добавляем ревень. Регулируем огонь так, чтобы компот варился на медленном кипении. Варим 10 минут.
Лимон нарезаем тонкими дольками и добавляем в кастрюлю. Варим компот еще 3-4 минуты, после чего выключаем огонь, накрываем компот крышкой и настаиваем 2 часа под крышкой.
Когда компот настоится – процеживаем его через сито.
Разливаем по кувшинам – и все, компот из ревеня готов! 😉
Взято отсюда