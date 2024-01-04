Самый популярный летний напиток — компот! И в сезон ягод и фруктов мы стараемся разнообразить напитки, утолить жажду и наполниться витаминами. Сегодня я покажу, как приготовить компот из шелковицы.

Описание приготовления:

Такой компот можно предложить деткам после года, если нет аллергии на шелковицу или цитрусовые. Чтобы придать компоту более интересный вкус, можно добавить пару листочков мяты или мелиссы. Благодаря быстрой варке, всего 2-3 минуты, в компоте сохраняется большая часть витаминов.

Назначение: Для детей / Недорого / Летние

Основной ингредиент: Ягоды / Шелковица

Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Литр

Сахар 2 Ст. ложки

Шелковица 1 Стакан

Лимон 2-3 Долек

Количество порций 6

Как приготовить “Компот из шелковицы”

Подготовьте воду фильтрованную или родниковую, сахар, шелковицу и лимон. Приступим!

Вымойте тщательно шелковицу, переберите от испорченных ягод, положите остальные в кастрюльку, добавьте сахар.

Отрежьте пару долек лимона, снимите кожуру, чтобы не было горечи. Добавьте лимон, воду и доведите компот до кипения. Варите 2-3 минуты. Охладите в течение нескольких часов.

Подавайте компот охлажденным или с кубиками льда. Приятного!



Взято отсюда