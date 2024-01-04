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Компот из сухофруктов

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Компот из сухофруктов

Компот известен своей пользой для организма. Варят компоты не только со свежих или мороженых фруктов и ягод, а и из сушеных. Сегодня предлагаю вам приготовить вкусный компот из сухофруктов.

Описание приготовления:

Компот из сухофруктов считается традиционным напитком стран восточной Европы. Его варят как с добавлением сахара, так и без него. Компот из сухофруктов улучшает пищеварение, насыщает организм полезными веществами, которые хорошо сохраняются при сушке. Сладкий компот отлично сочетается с разными тортами, кексами, сырниками, печеньем; а без сахара подойдёт для людей, которые придерживаются диеты. Очень полезен компот для детей, особенно зимой, так как в сухофруктах много витаминов и микроэлементов, нужных для детского растущего организма. Между прочим, врачи разрешают давать компот из сухофруктов детям с 6-ти месяцев. Сегодня хочу поделиться с вами рецептом, как приготовить компот из сухофруктов — такой вкусный и полезный напиток! Приступим!

Назначение: На обед / Для детей / На полдник

Основной ингредиент: Фрукты

Блюдо: Напитки / Компоты

Состав / Ингредиенты:

  • Сушеные яблоки, груши, сливы 200 Грамм
  • Вода 4 Литра
  • Изюм 75 Грамм
  • Сахар 0,5 Стакана

Количество порций 5

Как приготовить “Компот из сухофруктов”

Компот из сухофруктов

Подготовьте необходимые продукты. Сухофрукты и изюм хорошенько промойте. Если сухофрукты пересушены, замочите их в тёплой воде на 15 минут.

Компот из сухофруктов

Поставьте кастрюлю с водой на плиту, доведите компот до кипения. Сначала положите сушеные яблоки, груши и сливы. Проварите их 25-30 минут. Потом добавьте изюм и прокипятите ещё 15 минут.

Компот из сухофруктов

Добавьте сахар, и пускай прокипит ещё 10 минут. Снимите с огня, накройте крышкой — и пусть постоит ещё час и наберётся аромата.

Компот из сухофруктов

Готовый компот охладите — и утоляйте жажду!

Взято отсюда

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