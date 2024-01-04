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Компот из сушеных яблок

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Компот из сушеных яблок

Компот из сушеных яблок готовится по простому рецепту. Сушеные яблоки надо залить водой и сварить. Вкус у такого компота – насыщеннее и ярче, чем у такого напитка из свежих яблок.

Описание приготовления:

Осенью советую сушить яблочки на зиму. Потом из таких сушеных яблок получаются чудесные компоты, да и просто можно погрызть яблочные чипсы. В компот из сушеных яблок можно добавить и другие сухофрукты, палочку корицы или дольку лимона. Компот подается с яблоками, но можно его и процедить. Легкий рецепт, как приготовить компот из сушеных яблок смотрите ниже.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки

Блюдо: Напитки / Компоты / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Яблоки сушеные 100 Грамм
  • Сахар 2 Ст. ложки (по вкусу)
  • Вода 2 Литра

Количество порций 4

Калорийность

287 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

73 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Компот из сушеных яблок”

Компот из сушеных яблок

1. Сушеные яблоки переберите, удалите порченные.

Компот из сушеных яблок

2. Залейте горячей водой, промойте и откиньте на дуршлаг.

Компот из сушеных яблок

3. Выложите промытые сушеные яблоки в кастрюлю. Залейте их холодной водой, доведите до кипения. После закипания огонь уменьшите до среднего и варите в течение 10 минут. Снимите с огня.

Компот из сушеных яблок

4. Дайте компоту полностью остыть и настояться, процедите. Добавьте сахар по вкусу и размешайте.

Компот из сушеных яблок

5. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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