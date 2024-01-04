Компот из сушеных яблок готовится по простому рецепту. Сушеные яблоки надо залить водой и сварить. Вкус у такого компота – насыщеннее и ярче, чем у такого напитка из свежих яблок.
Описание приготовления:
Осенью советую сушить яблочки на зиму. Потом из таких сушеных яблок получаются чудесные компоты, да и просто можно погрызть яблочные чипсы. В компот из сушеных яблок можно добавить и другие сухофрукты, палочку корицы или дольку лимона. Компот подается с яблоками, но можно его и процедить. Легкий рецепт, как приготовить компот из сушеных яблок смотрите ниже.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки
Блюдо: Напитки / Компоты / Сладкое
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Яблоки сушеные 100 Грамм
- Сахар 2 Ст. ложки (по вкусу)
- Вода 2 Литра
Количество порций 4
Калорийность
287 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
73 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Компот из сушеных яблок”
1. Сушеные яблоки переберите, удалите порченные.
2. Залейте горячей водой, промойте и откиньте на дуршлаг.
3. Выложите промытые сушеные яблоки в кастрюлю. Залейте их холодной водой, доведите до кипения. После закипания огонь уменьшите до среднего и варите в течение 10 минут. Снимите с огня.
4. Дайте компоту полностью остыть и настояться, процедите. Добавьте сахар по вкусу и размешайте.
5. Приятного аппетита!
Взято отсюда