Простой рецепт компота из вишни замороженной расскажет вам, как легко и с удовольствием приготовить вкусный, освежающий напиток. Для приготовления вам понадобится замороженная вишня, вода и сахар.
Описание приготовления:
Читайте рецепт – и вы узнаете, как приготовить компот из вишни замороженной. Приготовить его несложно, главное здесь – разобраться с сахаром. У каждого свой вкус – кто-то любит послаще, кто-то покислее. Конечно же, многое зависит и от самой ягоды, насколько она кислая. Одним словом, с сахаром дело тонкое – каждый должен регулировать его количество в компоте под себя. Остальное все очень просто.
Желаю удачи!
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Замороженная вишня
Блюдо: Напитки / Компоты
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Вишня замороженная 500 Грамм
- Вода 3 Литра
- Сахар 250 Грамм
Количество порций 5
Калорийность
168 ккал
Калорийность
0 г
Белки
1 г
Жиры
41 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Компот из вишни замороженной”
Подготовим все необходимые ингредиенты. Их не так и много 🙂
В большую кастрюлю кладем вишню и заливаем холодной водой. Ягоду заранее размораживать не обязательно. Также добавляем около 5-6 столовых ложек сахара.
Ставим кастрюлю на средний огони и накрываем крышкой. Доводим его до кипения. Затем компоту даем покипеть в течении 5 минут, затем выключаем огонь. Пробуем хватает ли сахара. Если мало, то добавляем и тщательно размешиваем.
Затем компот снова накрываем крышкой и даем ему полностью остыть. После того, как компот полностью остыл – он готов к употреблению.
Переливаем компот из вишни в кувшин и подаем к столу.
Взято отсюда