Простой рецепт компота из вишни замороженной расскажет вам, как легко и с удовольствием приготовить вкусный, освежающий напиток. Для приготовления вам понадобится замороженная вишня, вода и сахар.

Описание приготовления:

Читайте рецепт – и вы узнаете, как приготовить компот из вишни замороженной. Приготовить его несложно, главное здесь – разобраться с сахаром. У каждого свой вкус – кто-то любит послаще, кто-то покислее. Конечно же, многое зависит и от самой ягоды, насколько она кислая. Одним словом, с сахаром дело тонкое – каждый должен регулировать его количество в компоте под себя. Остальное все очень просто.

Желаю удачи!

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Замороженная вишня

Блюдо: Напитки / Компоты

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Вишня замороженная 500 Грамм

Вода 3 Литра

Сахар 250 Грамм

Количество порций 5

Калорийность

168 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

41 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Компот из вишни замороженной”

Подготовим все необходимые ингредиенты. Их не так и много 🙂

В большую кастрюлю кладем вишню и заливаем холодной водой. Ягоду заранее размораживать не обязательно. Также добавляем около 5-6 столовых ложек сахара.

Ставим кастрюлю на средний огони и накрываем крышкой. Доводим его до кипения. Затем компоту даем покипеть в течении 5 минут, затем выключаем огонь. Пробуем хватает ли сахара. Если мало, то добавляем и тщательно размешиваем.

Затем компот снова накрываем крышкой и даем ему полностью остыть. После того, как компот полностью остыл – он готов к употреблению.

Переливаем компот из вишни в кувшин и подаем к столу.



Взято отсюда