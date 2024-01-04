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Компот из замороженной клюквы

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Компот из замороженной клюквы

Стоит ли говорить о пользе этой замечательной кислой ягоды. При приготовлении компотов и морсов все полезные свойства клюквы сохраняются.

Описание приготовления:

В компот вместе с клюквой можете добавить свежее яблоко, разрезанное на дольки, будет чудесный аромат. Компот получается в меру сладким, если любите послаще, то добавьте ещё немного сахара. А я расскажу подробно, как приготовить компот из замороженной клюквы.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Ягоды / Клюква

Блюдо: Напитки / Компоты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание / Рецепты без вреда

Состав / Ингредиенты:

  • Клюква 300 Грамм (замороженная)
  • Сахар 200 Грамм
  • Вода 2 Литра

Количество порций 8

Калорийность

176 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

44 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Компот из замороженной клюквы”

Компот из замороженной клюквы

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Ягоды размораживать предварительно не нужно.

Компот из замороженной клюквы

Воду нагрейте, после закипания засыпьте сахар и, помешивая, растворите.

Компот из замороженной клюквы

Затем добавьте клюкву. После закипания убавьте огонь и варите под крышкой 5 минут. Настоятельно рекомендую именно под крышкой, т.к. ягоды начинают лопаться и брызгать сок во все стороны.

Компот из замороженной клюквы

Готовому компоту дайте настояться и остынуть не менее 30 минут.

Компот из замороженной клюквы

Затем процедите в удобные емкости и храните в холодильнике или в другом прохладном месте до 5-7 дней.

Компот из замороженной клюквы

Приятного аппетита!

Взято отсюда

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Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
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