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Квас из ржаного хлеба без дрожжей

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Квас из ржаного хлеба без дрожжей

Сладкий вкусный домашний квас. Многие не любят запах дрожжей, и я в их числе, поэтому дома готовлю квас только такой. Закваска может использоваться много раз.

Описание приготовления:

Вскипятите воду и приготовьте сухарики из хлеба. Сложите все в банку. Дайте квасу забродить в тепле. После процедите его и охладите. Не спешите выбрасывать получившуюся закваску после процеживания. Снова добавьте сухарей, сахара и воды — и получите еще более вкусный квас уже на второй день. И так далее, пока не надоест.

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Фрукты / Изюм / Сухофрукты / Сухарики

Блюдо: Напитки / Квас

Состав / Ингредиенты:

  • Ржаной хлеб 500 Грамм (у меня Бородинский)
  • Вода 2 Литра
  • Сахар 3-4 Ст. ложек
  • Изюм По вкусу (по желанию)

Количество порций 10

Калорийность

276 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Квас из ржаного хлеба без дрожжей”

Квас из ржаного хлеба без дрожжей

Подготовим продукты для кваса. Воду поставьте на огонь, доведите до кипения и остудите до комнатной температуры.

Квас из ржаного хлеба без дрожжей

Порежьте хлеб кубиками и немного подсушите в духовке.

Квас из ржаного хлеба без дрожжей

В трехлитровую бутыль сложите сухарики, сахар.

Квас из ржаного хлеба без дрожжей

Залейте водой, накройте марлей и оставьте в тепле на 2-3 дня. Квас должен забродить.

Квас из ржаного хлеба без дрожжей

На фото вы видите уже готовый квас. Процеживаем его, разливаем по бутылкам, плотно закупориваем и отправляем в тепло еще на 10-12 часов, чтобы он набрался газа. После охлаждаем и наслаждаемся, приятного!

Взято отсюда

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