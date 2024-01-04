Сладкий вкусный домашний квас. Многие не любят запах дрожжей, и я в их числе, поэтому дома готовлю квас только такой. Закваска может использоваться много раз.

Описание приготовления:

Вскипятите воду и приготовьте сухарики из хлеба. Сложите все в банку. Дайте квасу забродить в тепле. После процедите его и охладите. Не спешите выбрасывать получившуюся закваску после процеживания. Снова добавьте сухарей, сахара и воды — и получите еще более вкусный квас уже на второй день. И так далее, пока не надоест.

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Фрукты / Изюм / Сухофрукты / Сухарики

Блюдо: Напитки / Квас

Состав / Ингредиенты:

Ржаной хлеб 500 Грамм (у меня Бородинский)

Вода 2 Литра

Сахар 3-4 Ст. ложек

Изюм По вкусу (по желанию)

Количество порций 10

Калорийность

276 ккал

Калорийность

8 г

Белки

3 г

Жиры

50 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Квас из ржаного хлеба без дрожжей”

Подготовим продукты для кваса. Воду поставьте на огонь, доведите до кипения и остудите до комнатной температуры.

Порежьте хлеб кубиками и немного подсушите в духовке.

В трехлитровую бутыль сложите сухарики, сахар.

Залейте водой, накройте марлей и оставьте в тепле на 2-3 дня. Квас должен забродить.

На фото вы видите уже готовый квас. Процеживаем его, разливаем по бутылкам, плотно закупориваем и отправляем в тепло еще на 10-12 часов, чтобы он набрался газа. После охлаждаем и наслаждаемся, приятного!



Взято отсюда