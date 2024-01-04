Сладкий вкусный домашний квас. Многие не любят запах дрожжей, и я в их числе, поэтому дома готовлю квас только такой. Закваска может использоваться много раз.
Описание приготовления:
Вскипятите воду и приготовьте сухарики из хлеба. Сложите все в банку. Дайте квасу забродить в тепле. После процедите его и охладите. Не спешите выбрасывать получившуюся закваску после процеживания. Снова добавьте сухарей, сахара и воды — и получите еще более вкусный квас уже на второй день. И так далее, пока не надоест.
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Фрукты / Изюм / Сухофрукты / Сухарики
Блюдо: Напитки / Квас
Состав / Ингредиенты:
- Ржаной хлеб 500 Грамм (у меня Бородинский)
- Вода 2 Литра
- Сахар 3-4 Ст. ложек
- Изюм По вкусу (по желанию)
Количество порций 10
Калорийность
276 ккал
Калорийность
8 г
Белки
3 г
Жиры
50 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Квас из ржаного хлеба без дрожжей”
Подготовим продукты для кваса. Воду поставьте на огонь, доведите до кипения и остудите до комнатной температуры.
Порежьте хлеб кубиками и немного подсушите в духовке.
В трехлитровую бутыль сложите сухарики, сахар.
Залейте водой, накройте марлей и оставьте в тепле на 2-3 дня. Квас должен забродить.
На фото вы видите уже готовый квас. Процеживаем его, разливаем по бутылкам, плотно закупориваем и отправляем в тепло еще на 10-12 часов, чтобы он набрался газа. После охлаждаем и наслаждаемся, приятного!
Взято отсюда