Мацони (груз. მაწონი) или мацун (арм. մածուն) – кисломолочный напиток родом из Армении. Очень полезный и вкусный. Можно пить его и просто так, а можно добавлять в выпечку и в холодные супы.

Описание приготовления:

Мацун (мацони) очень полезен для нашего здоровья.

Как приготовить мацони? Говорят, что однажды хозяйка ошиблась и вылила парное молоко в кувшин с остатками простокваши, оставила на жаре и получился мацун.

Сейчас можно купить сухую закваску мацони или купить готовый в супермаркете и использовать в качестве закваски. Качество и густота готового продукта зависит от качества, жирности молока и от количества закваски.

Готовьте на здоровье!

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Простокваша

Блюдо: Напитки / Молочные

География кухни: Армянская / Кавказская Диета: Рецепты для похудения

Состав / Ингредиенты:

Молоко 3 Литра

Простокваша 3-5 Ст. ложек

Количество порций 4

Калорийность

53 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Мацони”

Нам понадобится цельное коровье молоко и домашняя простокваша – кислое молоко.

Молоко довести до кипения и остудить до 40-50 градусов. Так, чтобы мизинец не обжигался. Можно воспользоваться мультиваркой: нагреть кипяченное молоко до нужной температуры. Теперь можно добавить закваску – простоквашу. Закройте крышку мультиварки и оставьте на 5-6 часов до готовности мацони. Если нет мультиварки, емкость с молоком закутайте в тепло и оставьте на это же время.

Мацони готов. Можно пить его просто так с мелко порезанной свежей или сушеной мятой. Будьте здоровы!



Взято отсюда