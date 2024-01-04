Мацони (груз. მაწონი) или мацун (арм. մածուն) – кисломолочный напиток родом из Армении. Очень полезный и вкусный. Можно пить его и просто так, а можно добавлять в выпечку и в холодные супы.
Описание приготовления:
Мацун (мацони) очень полезен для нашего здоровья.
Как приготовить мацони? Говорят, что однажды хозяйка ошиблась и вылила парное молоко в кувшин с остатками простокваши, оставила на жаре и получился мацун.
Сейчас можно купить сухую закваску мацони или купить готовый в супермаркете и использовать в качестве закваски. Качество и густота готового продукта зависит от качества, жирности молока и от количества закваски.
Готовьте на здоровье!
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко / Простокваша
Блюдо: Напитки / Молочные
География кухни: Армянская / Кавказская Диета: Рецепты для похудения
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 3 Литра
- Простокваша 3-5 Ст. ложек
Количество порций 4
Калорийность
53 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Мацони”
Нам понадобится цельное коровье молоко и домашняя простокваша – кислое молоко.
Молоко довести до кипения и остудить до 40-50 градусов. Так, чтобы мизинец не обжигался. Можно воспользоваться мультиваркой: нагреть кипяченное молоко до нужной температуры. Теперь можно добавить закваску – простоквашу. Закройте крышку мультиварки и оставьте на 5-6 часов до готовности мацони. Если нет мультиварки, емкость с молоком закутайте в тепло и оставьте на это же время.
Мацони готов. Можно пить его просто так с мелко порезанной свежей или сушеной мятой. Будьте здоровы!
Взято отсюда