Рецепт приготовления малинового лимонада. Мята уменьшает сладость малины и придает напитку вкус свежести.
Описание приготовления:
Часто готовлю такой лимонад, особенно его любят детки. Получается он правда освежающим. Кислый лимон, сладкая малина и холодная вода… Итак, приступим!
Назначение: На завтрак / На обед / Для детей / На праздничный стол
Основной ингредиент: Ягоды / Малина / Мята / Зелень
Блюдо: Напитки / Лимонад
Состав / Ингредиенты:
- Лимон 1 Штука
- Сахар 1/2 Стакана
- Мята По вкусу (для украшения)
- Малина 400 Грамм
Количество порций 6
Как приготовить “Малиновый лимонад с мятой”
1. В большую кастрюлю поместите лимоны, малину и сахар. С помощью большой деревянной ложки разминайте все ингредиенты, чтобы выделилось как можно больше сока, толочь следует около 10 минут.
2. Добавьте воду. Перелейте напиток через сито в графин. Ягоды прижмите и дайте стечь всему соку.
3. Добавьте в лимонад кубики льда и наслаждайтесь! Для приготовления алкогольного напитка в лимонад добавьте текилу и подавайте с кубиками льда, украсив листиками мяты.
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