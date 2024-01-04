Рецепт приготовления малинового лимонада. Мята уменьшает сладость малины и придает напитку вкус свежести.

Описание приготовления:

Часто готовлю такой лимонад, особенно его любят детки. Получается он правда освежающим. Кислый лимон, сладкая малина и холодная вода… Итак, приступим!

Назначение: На завтрак / На обед / Для детей / На праздничный стол

Основной ингредиент: Ягоды / Малина / Мята / Зелень

Блюдо: Напитки / Лимонад

Состав / Ингредиенты:

Лимон 1 Штука

Сахар 1/2 Стакана

Мята По вкусу (для украшения)

Малина 400 Грамм

Количество порций 6

Как приготовить “Малиновый лимонад с мятой”

1. В большую кастрюлю поместите лимоны, малину и сахар. С помощью большой деревянной ложки разминайте все ингредиенты, чтобы выделилось как можно больше сока, толочь следует около 10 минут.

2. Добавьте воду. Перелейте напиток через сито в графин. Ягоды прижмите и дайте стечь всему соку.

3. Добавьте в лимонад кубики льда и наслаждайтесь! Для приготовления алкогольного напитка в лимонад добавьте текилу и подавайте с кубиками льда, украсив листиками мяты.



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