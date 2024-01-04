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Малиновый смузи “Вкус лета”

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Малиновый смузи "Вкус лета"

В короткий летний сезон, особенно малиновый, нужно успеть попробовать все из этой сладкой ягодки! Вот, как приготовить малиновый смузи "Вкус лета", это нежный и сладкий вариант для завтрака, полдника!

Описание приготовления:

В рецепте можно использовать не только сливочный сыр, но и нежный творожок. Такой напиток будет очень полезен детям, подайте его на завтрак или полдник. Он густой, сытный и очень вкусный! Деткам, страдающим аллергией, можно заменить красную малину на желтую, этот этого вкус и польза не изменится.

Назначение: На завтрак / Для детей / Полдник / На полдник / На десерт / На скорую руку / Летние

Основной ингредиент: Ягоды / Малина / Молочные продукты / Сыр / Йогурт / Сливочный сыр

Блюдо: Напитки / Смузи / Сладкое

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Малина 50 Грамм
  • Натуральный йогурт 120 Грамм
  • Сливочный сыр 50 Грамм (или мягкий творог)
  • Сахар 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

106 ккал

Калорийность

4 г

Белки

6 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Малиновый смузи "Вкус лета"”

Малиновый смузи "Вкус лета"

Подготовьте продукты для напитка. Малину переберите от испорченных ягод, промойте под водой и откиньте на дуршлаг, чтобы стекла влага.

Малиновый смузи "Вкус лета"

В высокую тару для взбивания перелейте йогурт, добавьте сахар, сыр и малину. Сахар можно заменить пудрой или медом.

Малиновый смузи "Вкус лета"

Блендером пюрируйте массу до однородного воздушного состояния. Смузи готов, перелейте в высокий стакан и наслаждайтесь вкусом лета!

Взято отсюда

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