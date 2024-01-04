Этот коктейль не похож на те, которые сейчас подают в кафе. Он настоящий, жидкий, сладкий, тот самый вкус детства! Я часто такие коктейли готовлю дома для своей дочки. Расскажу рецепт.

Описание приготовления:

Понадобится погружной или стационарный блендер. Для коктейля можно использовать не только белый пломбир, но и шоколадный. И сиропы выбирайте на свой вкус: вишневый, малиновый, кленовый и т.д. Рецепт, как приготовить молочный коктейль с мороженым, очень прост, и вы в этом сейчас убедитесь сами.

Назначение: Недорого / На скорую руку

Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко

Блюдо: Напитки / Коктейли / Молочные

Состав / Ингредиенты:

Молоко 150 Миллилитров

Мороженое 50 Грамм (пломбир)

Сироп 1 Ст. ложка

Количество порций 1

Калорийность

111 ккал

Калорийность

4 г

Белки

3 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Молочный коктейль с мороженым”

Подготовьте охлажденное молоко, мороженое (пломбир белый или шоколадный) и сироп.

Соедините все ингредиенты в высоком стакане для взбивания.

Взбивайте коктейль до появления пены. После разливайте по стаканам и сразу подавайте. Не менее удобно сложить все ингредиенты в чашу блендера и взбивать коктейль в нем. Приятного аппетита!



Взято отсюда