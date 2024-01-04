Этот коктейль не похож на те, которые сейчас подают в кафе. Он настоящий, жидкий, сладкий, тот самый вкус детства! Я часто такие коктейли готовлю дома для своей дочки. Расскажу рецепт.
Описание приготовления:
Понадобится погружной или стационарный блендер. Для коктейля можно использовать не только белый пломбир, но и шоколадный. И сиропы выбирайте на свой вкус: вишневый, малиновый, кленовый и т.д. Рецепт, как приготовить молочный коктейль с мороженым, очень прост, и вы в этом сейчас убедитесь сами.
Назначение: Недорого / На скорую руку
Основной ингредиент: Молочные продукты / Молоко
Блюдо: Напитки / Коктейли / Молочные
Состав / Ингредиенты:
- Молоко 150 Миллилитров
- Мороженое 50 Грамм (пломбир)
- Сироп 1 Ст. ложка
Количество порций 1
Калорийность
111 ккал
Калорийность
4 г
Белки
3 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Молочный коктейль с мороженым”
Подготовьте охлажденное молоко, мороженое (пломбир белый или шоколадный) и сироп.
Соедините все ингредиенты в высоком стакане для взбивания.
Взбивайте коктейль до появления пены. После разливайте по стаканам и сразу подавайте. Не менее удобно сложить все ингредиенты в чашу блендера и взбивать коктейль в нем. Приятного аппетита!
Взято отсюда