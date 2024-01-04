Мороженое "Ирландский кофе" — десерт, который отлично подойдет для вечеринок, девичьих посиделок и праздничного стола. Насыщенный вкус кофе со сливками подчеркивают горчинка черного шоколада и виски.

Описание приготовления:

Делюсь рецептом, как приготовить мороженое "Ирландский кофе". Готовить его легко, просто заранее заварите крепкий кофе и заморозьте вместе со сливками в морозильнике. Если хотите подавать его детям, то замените алкоголь на 1/3 ч. л. молотой корицы. Приятных вам хлопот на кухне!

Назначение: На обед / На праздничный стол / День рождения / Фуршет

Основной ингредиент: Молочные продукты / Шоколад / Сливки

Блюдо: Напитки / Молочные / Десерты / Коктейли / Алкогольные / Мороженое / Сладкое

География кухни: Европейская

Состав / Ингредиенты:

Кофе крепкий 300 Миллилитров

Сливки 30% 300 Миллилитров

Виски 2 Ст. ложки (или коньяк)

Шоколад черный 100 Грамм

Сахар По вкусу

Количество порций 2

Калорийность

235 ккал

Калорийность

6 г

Белки

15 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Мороженое "Ирландский кофе"”

Подготовьте необходимые продукты. Заварите крепкий кофе, остудите.

Разлейте кофе и 1/2 объема сливок в формочки для льда, поместите в морозильник на час.

Шоколад и 1 ст. л. сливок растопите в кастрюле с двойным дном. Кофейный лед, виски и сахар по вкусу (примерно 1 ст. л.) смешайте до крупной крошки с помощью блендера в режиме пульсации.

Добавьте сливочный лед, смешайте.

Влейте растопленный шоколад, смешайте.

Оставшиеся сливки взбейте до пышности. Разлейте десерт в бокалы, украсьте взбитыми сливками. Приятного аппетита!



Взято отсюда