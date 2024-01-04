Мороженое "Ирландский кофе" — десерт, который отлично подойдет для вечеринок, девичьих посиделок и праздничного стола. Насыщенный вкус кофе со сливками подчеркивают горчинка черного шоколада и виски.
Описание приготовления:
Делюсь рецептом, как приготовить мороженое "Ирландский кофе". Готовить его легко, просто заранее заварите крепкий кофе и заморозьте вместе со сливками в морозильнике. Если хотите подавать его детям, то замените алкоголь на 1/3 ч. л. молотой корицы. Приятных вам хлопот на кухне!
Назначение: На обед / На праздничный стол / День рождения / Фуршет
Основной ингредиент: Молочные продукты / Шоколад / Сливки
Блюдо: Напитки / Молочные / Десерты / Коктейли / Алкогольные / Мороженое / Сладкое
География кухни: Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Кофе крепкий 300 Миллилитров
- Сливки 30% 300 Миллилитров
- Виски 2 Ст. ложки (или коньяк)
- Шоколад черный 100 Грамм
- Сахар По вкусу
Количество порций 2
Калорийность
235 ккал
Калорийность
6 г
Белки
15 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Мороженое "Ирландский кофе"”
Подготовьте необходимые продукты. Заварите крепкий кофе, остудите.
Разлейте кофе и 1/2 объема сливок в формочки для льда, поместите в морозильник на час.
Шоколад и 1 ст. л. сливок растопите в кастрюле с двойным дном. Кофейный лед, виски и сахар по вкусу (примерно 1 ст. л.) смешайте до крупной крошки с помощью блендера в режиме пульсации.
Добавьте сливочный лед, смешайте.
Влейте растопленный шоколад, смешайте.
Оставшиеся сливки взбейте до пышности. Разлейте десерт в бокалы, украсьте взбитыми сливками. Приятного аппетита!
Взято отсюда