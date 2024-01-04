Зимой или в начале весны можно приготовить очень полезный напиток, который вмиг обогатит наш организм витаминами. Это – морс из замороженной облепихи. Готовится такой морс в течение нескольких минут.

Описание приготовления:

Облепиха славится содержанием витаминов и полезных микроэлементов. В ней содержатся витамины группы В, а также витамин С, К и другие. Облепиха запускает в организме полезные процессы, которые способствуют ускорению обмена веществ, удалению из организма холестерина, борются с усталостью и стрессом. Помогает эта ягодка и после лечения таблетками, операции или болезни. Облепиха способствует более скорому восстановлению и пополняет запасы витаминов в организме.

Свои свойства эта оранжевая ягода не теряет и в замороженном виде. Поэтому в течение круглого года вы можете питать свой организм витаминчиками и наслаждать вкуснейшим и очень ярким по цвету морсом.

Как приготовить морс из облепихи замороженной?

1. Ягоды облепихи замороженной, воду и мед взбейте блендером.

2. Взбитый морс процеживаем через мелкое сито или марлю.

3. Готовый морс разлейте по стаканам и сразу подавайте.

Приятного аппетита!

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Ягоды / Облепиха

Блюдо: Напитки / Морс

Состав / Ингредиенты:

Ягоды облепихи замороженной 2 Стакана

Вода 500 Миллилитров

Мед 2 Ст. ложки

Количество порций 4



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