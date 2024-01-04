Зимой или в начале весны можно приготовить очень полезный напиток, который вмиг обогатит наш организм витаминами. Это – морс из замороженной облепихи. Готовится такой морс в течение нескольких минут.
Описание приготовления:
Облепиха славится содержанием витаминов и полезных микроэлементов. В ней содержатся витамины группы В, а также витамин С, К и другие. Облепиха запускает в организме полезные процессы, которые способствуют ускорению обмена веществ, удалению из организма холестерина, борются с усталостью и стрессом. Помогает эта ягодка и после лечения таблетками, операции или болезни. Облепиха способствует более скорому восстановлению и пополняет запасы витаминов в организме.
Свои свойства эта оранжевая ягода не теряет и в замороженном виде. Поэтому в течение круглого года вы можете питать свой организм витаминчиками и наслаждать вкуснейшим и очень ярким по цвету морсом.
Как приготовить морс из облепихи замороженной?
1. Ягоды облепихи замороженной, воду и мед взбейте блендером.
2. Взбитый морс процеживаем через мелкое сито или марлю.
3. Готовый морс разлейте по стаканам и сразу подавайте.
Приятного аппетита!
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Ягоды / Облепиха
Блюдо: Напитки / Морс
Состав / Ингредиенты:
- Ягоды облепихи замороженной 2 Стакана
- Вода 500 Миллилитров
- Мед 2 Ст. ложки
Количество порций 4
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