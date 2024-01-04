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Овощи в томатном соке

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Овощи в томатном соке

Приготовить овощи в томатном соке очень просто, а получается не только вкусное и ароматное блюдо, но и невероятно полезное. Отлично сочетается с любым гарниром. Непременно попробуйте!

Описание приготовления:

Для гарнира предлагаю приготовить рис. Получится сытно и вкусно, гарантирую! Овощи можете смело комбинировать в зависимости от сезонности и своих предпочтений. Причем хорошо подойдут как свежие, так и замороженные. Нарезка может быть любая, но чем крупнее, тем ярче и более насыщеннее будет вкус, на мой взгляд. Блюдо легкое, сочное, аппетитное! Разнообразит любое меню!

Назначение: На обед / На ужин / Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Крупы / Рис

Блюдо: Напитки / Горячие блюда / Соки / Томатный сок

География кухни: Русская кухня Диета: Диетическое питание / Постные блюда / Низкокалорийные / ПП рецепты

Состав / Ингредиенты:

  • Рис 1 Стакан
  • Перец сладкий 1 Штука
  • Брокколи 200 Грамм
  • Лук 1 Штука
  • Морковь 1 Штука
  • Кабачок 200 Грамм
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Оливковое масло 3 Ст. ложки
  • Специи 1 Чайная ложка
  • Сок томатный 200 Миллилитров
  • Соль По вкусу

Количество порций 4

Как приготовить “Овощи в томатном соке”

Овощи в томатном соке

Подготовьте все ингредиенты.

Овощи в томатном соке

Овощи моем, очищаем, нарезаем произвольно (но стараемся не мельчить) и складываем в форму для запекания. Добавляем масло, измельченный чеснок, соль, специи (у меня прованские травы) и все хорошо перемешиваем.

Овощи в томатном соке

Даем овощам постоять буквально 15-20 минут и добавляем томатный сок. Хорошо все перешиваем, накрываем форму фольгой и запекаем овощи при 180 градусах 30 минут.

Овощи в томатном соке

Тем временем рис промываем и отвариваем в подсоленной воде до готовности.

Овощи в томатном соке

Как только овощи в томатном соке будут готовы, достаем их и аккуратно, чтобы не обжечься, снимаем фольгу. Кладем на тарелку гарнир и сверху выкладываем запеченные овощи.

Овощи в томатном соке

Подаем порционно. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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