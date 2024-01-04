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Помидоры в томатном соке на зиму

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Помидоры в томатном соке на зиму

Помидоры в томатной заливке – отличная самостоятельная закуска и заправка для других блюд. Помидорчики получаются вкусными, с необычным пикантным привкусом. А хранятся они прекрасно даже без уксуса!

Описание приготовления:

Эту закуску особенно любит мой муж, он не только ест сами помидорчики, но и выпивает весь сок. Вообще он любитель томатного сока, и всегда выпивает полбанки, когда я открываю для борща, а здесь, как говорится, сам бог велел. Такие помидоры я также часто использую для приготовления овощного рагу, помидоры идеально дополняют вкус самого томатного сока. Далее читайте мой простой и незатейливый рецепт, как приготовить помидоры в томатном соке на зиму.

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Напитки / Заготовки / Консервация / Соки / Томатный сок

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 1 Килограмм
  • Томатный сок 1 Литр
  • Перец горошком 5-6 Штук
  • Соль По вкусу

Количество порций 5

Как приготовить “Помидоры в томатном соке на зиму”

Помидоры в томатном соке на зиму

Подготовьте все необходимые ингредиенты. Помидорчики выбирайте небольшого размера, не слишком мягкие. Самые крупные и мягкие, переспевшие помидоры предварительно пропустите через соковыжималку.

Помидоры в томатном соке на зиму

Первым делом приготовьте томатную заливку. Для этого свежий томатный сок посолите по вкусу (на 1л. я обычно добавляю ½ ч. ложки соли), также добавьте перец горошком. Поставьте сок на огонь, доведите его до кипения. После закипания варите 6-8 минут.

Помидоры в томатном соке на зиму

Тем временем подготовьте помидоры, промойте их, уберите все поврежденные или помятые. Каждый помидор нужно проткнуть иглой или зубочисткой, так они не лопнут в банке и сохранят свою форму. Сложите помидоры в банки.

Помидоры в томатном соке на зиму

Залейте помидоры томатным соком, прикройте банки металлическим крышками, стерилизуйте 10-12 минут. Затем банки закатайте и укутайте.

Помидоры в томатном соке на зиму

Помидоры в томатном соке на зиму готовы. Они будут прекрасно храниться всю зиму (и даже не одну).

Взято отсюда

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