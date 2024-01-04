Блюда для романтического ужина, которые вы сможете легко приготовить, приятно удивят вашу девушку. Даже если что-то не получится, сам факт – вы готовили для нее – будет оценен по достоинству. Удачи!

Описание приготовления:

Ау, мужчины! Когда последний раз вы удивляли свою девушку или жену устроенным специально для нее романтическим ужином? И не в честь какого-либо праздника, а просто потому что цените и любите. Ведь совсем не обязательно ждать особого случая или памятной даты, чтобы приготовить своей любимой вкусный ужин и создать атмосферу праздника. Я предлагаю не откладывать надолго и начать приготовления. В моем меню для романтического ужина – филе индейки под клюквенным соусом, салат из рукколы и на десерт – сорбет из киви. Напиток выбирайте сами, я предлагаю приготовить клубничный коктейль "Маргарита". Для начала – читаем рецепт, записываем ингредиенты и бегом в магазин за ними. А потом внимательно читаем мои рекомендации – как приготовить романтический ужин для девушки 🙂 и готовим! Все у вас получится, ваша любимая оценит!

Назначение: На ужин / На праздничный стол / День влюбленных / Романтический ужин

Основной ингредиент: Птица / Индейка / Фрукты / Апельсин / Киви / Лайм / Лимон / Ягоды / Клюква / Молочные продукты / Сыр / Пармезан / Зелень / Филе индейки

Блюдо: Напитки / Салаты / Горячие блюда / Десерты / Коктейли

Состав / Ингредиенты:

Филе индейки 300-350 Грамм

Соевый соус 2-3 Ст. ложек

Мед 2 Ст. ложки (1 ст. ложка для клюквенного соуса, 1- для маринования индейки)

Клюква 200 Грамм (свежая или замороженная)

Апельсин 1 Штука (нам понадобится цедра и сок)

Соль 1 Щепоток (по вкусу)

Руккола 200 Грамм (можно заменить смесью салатов)

Помидоры черри 6-7 Штук

Сыр Пармезан 50 – 70 Грамм

Кедровые орешки 2-3 Ст. ложек

Оливковое масло 2-3 Ст. ложек

Текила 60 Миллилитров

Апельсиновый ликер 40 Миллилитров

Лайм 1 Штука (сок)

Клубника 10 Штук (2 оставим для украшения, остальное – в коктейль)

Сахар 3 Ст. ложки (1-для украшения, 2 – для сорбета)

Колотый лед 5-6 Штук (кубиков)

Киви 4 Штуки

Вода 50 Миллилитров (кипяченная охлажденная)

Сок лимона 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Как приготовить “Романтический ужин для девушки”

Вымытое и обсушенное филе индейки замаринуем в смеси соевого соуса и меда на 10-15 минут. Пока маринуется индейка, готовим клюквенный соус. В кастрюлю выкладываем клюкву, сок и цедру с целого апельсина и мед. Доводим до кипения и уменьшаем огонь. Можно перебить блендером до однородной массы. Варим на маленьком огне минут 20, чтобы соус загустел. Соус варится, а мы вернемся к индейке. Положим ее в рукав для запекания и отправим в разогретую до 200 градусов духовку на 35 минут, затем выключаем духовку, а мясо не вынимаем еще минут 15. Готовую индейку нарезаем на кусочки и поливаем клюквенным соусом.

Салат мы делаем легкий и полезный. Помидоры черри режем пополам или на 4 части. Пармезан натираем на мелкой терке. Чистую и подсушенную рукколу рвем на части или же используем целую. Кедровые орешки поджарим немного на сковороде, тогда у салата будет очень вкусный аромат. Выкладываем зелень и помидоры на красивую тарелку, посыпаем кедровыми орешками, поливаем оливковым маслом и солим по вкусу.

Шампанское или вино? Но это так просто, не находите? Приготовим коктейль – приятный на вкус, сладкий но не вредный для стройного стана:). Обмакните края красивого бокала в воду, а потом в сахар. Чистую клубнику, текилу, апельсиновый ликер, сок лайма и лед взбиваем блендером. Аккуратно переливаем все в бокалы и украшаем клубникой.

Десерт – сорбет из киви, его советую начать делать первым, так как ему требуется время для заморозки. Очищенные киви закинем в чашу блендера, добавим сахар или сахарную пудру, измельчим. Туда же добавим воду и сок лимона. Снова все перемешиваем блендером. Переливаем в глубокую посуду и ставим в морозилку на час. Через 60 минут наш сорбет необходимо перемешать и снова в морозилку на час. И так повторим все еще 3 раза на протяжении 4 часов. После всех процедур переложите сорбет в красивую вазочку или бокал.



Взято отсюда