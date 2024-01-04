Яркий, вкусный и очень полезный сок! Настоящий кладезь витаминов, который так необходим в холодное время года. Сок можно приготовить и пить сразу или же заготовить на зиму. Угощайтесь!
Описание приготовления:
Сладость и кислинку сока можете подобрать по своему вкусу. Постепенно добавляйте в пюрированный сок сахар и лимонную кислоту, пробуйте и при необходимости добавляйте ещё. Благодаря лимонной кислоте, сок немного светлеет и становится ярко-солнечного цвета. Возможно Вам захочется внести изюминку из каких-либо специй. А как приготовить сок из тыквы с апельсином читайте в пошаговом рецепте.
Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин / Летние
Основной ингредиент: Овощи / Тыква
Блюдо: Напитки / Соки / Сладкое
Состав / Ингредиенты:
- Тыква 1 Килограмм
- Апельсин 3 Штуки
- Сахар 250 Грамм
- Лимонная кислота 1 Чайная ложка
- Вода 2,5 Литра
Количество порций 3
Калорийность
142 ккал
Калорийность
1 г
Белки
0 г
Жиры
35 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Сок из тыквы с апельсином”
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Тыкву помойте, очистите, нарежьте некрупными кусочками и положите в кастрюлю.
Апельсины помойте, снимите цедру с помощью мелкой терки. Затем удалите оставшуюся кожуру и нарежьте мякоть апельсина кусочками, удаляя косточки. Цедру и мякоть апельсина добавьте к тыкве.
Залейте всё водой и варите 30 минут после закипания. Пока без сахара и лимонной кислоты.
Спустя указанное время, пюрируйте массу с помощью погружного блендера. Добавьте сахар и лимонную кислоту (по вкусу). Снова вскипятите, проварите 1-2 минуты и разлейте сок по стерилизованным литровым банкам или бутылкам. У меня получились 3 литровые банки сока. Или же охладите и пейте сразу!
Угощайтесь!
Взято отсюда