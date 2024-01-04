Яркий, вкусный и очень полезный сок! Настоящий кладезь витаминов, который так необходим в холодное время года. Сок можно приготовить и пить сразу или же заготовить на зиму. Угощайтесь!

Описание приготовления:

Сладость и кислинку сока можете подобрать по своему вкусу. Постепенно добавляйте в пюрированный сок сахар и лимонную кислоту, пробуйте и при необходимости добавляйте ещё. Благодаря лимонной кислоте, сок немного светлеет и становится ярко-солнечного цвета. Возможно Вам захочется внести изюминку из каких-либо специй. А как приготовить сок из тыквы с апельсином читайте в пошаговом рецепте.

Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин / Летние

Основной ингредиент: Овощи / Тыква

Блюдо: Напитки / Соки / Сладкое

Состав / Ингредиенты:

Тыква 1 Килограмм

Апельсин 3 Штуки

Сахар 250 Грамм

Лимонная кислота 1 Чайная ложка

Вода 2,5 Литра

Количество порций 3

Калорийность

142 ккал

Калорийность

1 г

Белки

0 г

Жиры

35 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Сок из тыквы с апельсином”

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Тыкву помойте, очистите, нарежьте некрупными кусочками и положите в кастрюлю.

Апельсины помойте, снимите цедру с помощью мелкой терки. Затем удалите оставшуюся кожуру и нарежьте мякоть апельсина кусочками, удаляя косточки. Цедру и мякоть апельсина добавьте к тыкве.

Залейте всё водой и варите 30 минут после закипания. Пока без сахара и лимонной кислоты.

Спустя указанное время, пюрируйте массу с помощью погружного блендера. Добавьте сахар и лимонную кислоту (по вкусу). Снова вскипятите, проварите 1-2 минуты и разлейте сок по стерилизованным литровым банкам или бутылкам. У меня получились 3 литровые банки сока. Или же охладите и пейте сразу!

Угощайтесь!



Взято отсюда