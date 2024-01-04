Сыроедческий квас можно приготовить из любых сырых ягод, овощей или фруктов. В него не добавляют дрожжи. Сегодня я покажу, как приготовить квас из свеклы. Это полезный и витаминный напиток.
Описание приготовления:
Сырую порезанную свеклу сложите в большую банку и засыпьте сахаром, залейте теплой очищенной водой и оставьте бродить от 3 до 5 суток при комнатном температуре. Отфильтруйте. Разлейте по бутылочкам, плотно закупорьте их и храните в холодильнике.
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Овощи / Свекла
Блюдо: Напитки / Квас Диета: Вегетарианское питание / Рецепты сыроедения
Состав / Ингредиенты:
- Вода 2-2,5 Литра
- Сахар 2 Ст. ложки
- Свекла 5 Штук
Количество порций 10
Калорийность
53 ккал
Калорийность
2 г
Белки
0 г
Жиры
12 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Сыроедческий квас”
Подготовьте воду, сахар и свеклу.
Свеклу очистите и порежьте максимально мелко, можно использовать терку.
В чистую стерильную банку сложите на дно сахар и свеклу.
Залейте тёплой водой (кипятить её не нужно). Оставьте бродить в тепле. Время брожения напрямую зависит от окружающей температуры: чем теплее будет в помещении, тем быстрее забродит. Накройте горлышко марлей: квас должен дышать.
Когда квас перебродит, процедите его через несколько слоев марли. Охладите. Квас готов!
Взято отсюда