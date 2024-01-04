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Сыроедческий квас

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Сыроедческий квас

Сыроедческий квас можно приготовить из любых сырых ягод, овощей или фруктов. В него не добавляют дрожжи. Сегодня я покажу, как приготовить квас из свеклы. Это полезный и витаминный напиток.

Описание приготовления:

Сырую порезанную свеклу сложите в большую банку и засыпьте сахаром, залейте теплой очищенной водой и оставьте бродить от 3 до 5 суток при комнатном температуре. Отфильтруйте. Разлейте по бутылочкам, плотно закупорьте их и храните в холодильнике.

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Свекла

Блюдо: Напитки / Квас Диета: Вегетарианское питание / Рецепты сыроедения

Состав / Ингредиенты:

  • Вода 2-2,5 Литра
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Свекла 5 Штук

Количество порций 10

Калорийность

53 ккал

Калорийность

2 г

Белки

0 г

Жиры

12 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Сыроедческий квас”

Сыроедческий квас

Подготовьте воду, сахар и свеклу.

Сыроедческий квас

Свеклу очистите и порежьте максимально мелко, можно использовать терку.

Сыроедческий квас

В чистую стерильную банку сложите на дно сахар и свеклу.

Сыроедческий квас

Залейте тёплой водой (кипятить её не нужно). Оставьте бродить в тепле. Время брожения напрямую зависит от окружающей температуры: чем теплее будет в помещении, тем быстрее забродит. Накройте горлышко марлей: квас должен дышать.

Сыроедческий квас

Когда квас перебродит, процедите его через несколько слоев марли. Охладите. Квас готов!

Взято отсюда

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