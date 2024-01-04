Вкусное вино – это всегда хорошо. Особенно когда оно приготовлено своими руками. Вы точно будете знать, что всё натуральное и без всяких заводских красителей.
Описание приготовления:
Как приготовить вино из черноплодки в домашних условиях правильно, поможет вам узнать мой пошаговый рецепт ниже. Здесь главное не упустить ни одного момента. Виноделие — занятие не самое простое, но результат того стоит. Прекрасный напиток будет радовать вас и ваших гостей.
Назначение: На праздничный стол / Фуршет
Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Ягоды / Рябина
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Домашнее вино
Состав / Ингредиенты:
- Черноплодная рябина 5 Килограмм
- Сахар 2 Килограмма
- Изюм 50 Грамм
- Тёплая вода 1 Литр
Количество порций 35
Калорийность
323 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
74 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Вино из черноплодки в домашних условиях”
Подготавливаем рябину. Ни в коем случае не моем её! Именно на внешней поверхности находятся бактерии, которые дают брожение. Затем вся грязь сама осядет в бутылке, и мы её удалим. Просто хорошенько разминаем все до единой ягодки.
Черноплодку высыпаем в неметаллическую ёмкость на 10 литров. Добавить сахар: полстакана на 1кг. или стакан на 1кг. для тех, кто любит сладкое вино. Добавить горсть изюма и тщательно всё перемешать. Накрыть крышкой, убрать на неделю в тёплое место (от 18 до 25 градусов). Каждый день перемешивать, чтобы предотвратить появление плесени.
Спустя неделю пора начинать выжимать сок. Собрать всю мезгу (раздавленные ягоды) и выдавить сок. Процедить через дуршлаг. Затем перелить жидкость в бродильную ёмкость.
Теперь добавить к жидкости ещё 1кг. сахара и 1л. тёплой воды. Всё перемешать. Оставить в тёмном месте на неделю. Опять же перемешивать каждый день и "утапливать" ягоды.
После недельного отстаивания устанавливаем гидрозатвор и опять убираем в тёмное место.
Затем, через 7 дней, всю мезгу нужно процедить через дуршлаг и оставить только сок.
Из банки с брожением снять затвор и удалить всю пену. Залить полученный сок из мезги. Гидрозатвор надеть обратно.
Теперь раз в два дня необходимо снимать гидрозатвор и убирать пену. Жидкость переливать в другую бутыль через тоненькую трубочку для лучшей фильтрации. Это нужно повторять, пока весь винный остаток не уйдёт.
Последний этап: перелить молодое вино в бутылки и дать ему настояться несколько месяцев. Как все знают, чем дольше оно будет стоять, тем вкуснее получится.
Взято отсюда