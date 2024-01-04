Вкусное вино – это всегда хорошо. Особенно когда оно приготовлено своими руками. Вы точно будете знать, что всё натуральное и без всяких заводских красителей.

Описание приготовления:

Как приготовить вино из черноплодки в домашних условиях правильно, поможет вам узнать мой пошаговый рецепт ниже. Здесь главное не упустить ни одного момента. Виноделие — занятие не самое простое, но результат того стоит. Прекрасный напиток будет радовать вас и ваших гостей.

Назначение: На праздничный стол / Фуршет

Основной ингредиент: Фрукты / Сухофрукты / Ягоды / Рябина

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Домашнее вино

Состав / Ингредиенты:

Черноплодная рябина 5 Килограмм

Сахар 2 Килограмма

Изюм 50 Грамм

Тёплая вода 1 Литр

Количество порций 35

Калорийность

323 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

74 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Вино из черноплодки в домашних условиях”

Подготавливаем рябину. Ни в коем случае не моем её! Именно на внешней поверхности находятся бактерии, которые дают брожение. Затем вся грязь сама осядет в бутылке, и мы её удалим. Просто хорошенько разминаем все до единой ягодки.

Черноплодку высыпаем в неметаллическую ёмкость на 10 литров. Добавить сахар: полстакана на 1кг. или стакан на 1кг. для тех, кто любит сладкое вино. Добавить горсть изюма и тщательно всё перемешать. Накрыть крышкой, убрать на неделю в тёплое место (от 18 до 25 градусов). Каждый день перемешивать, чтобы предотвратить появление плесени.

Спустя неделю пора начинать выжимать сок. Собрать всю мезгу (раздавленные ягоды) и выдавить сок. Процедить через дуршлаг. Затем перелить жидкость в бродильную ёмкость.

Теперь добавить к жидкости ещё 1кг. сахара и 1л. тёплой воды. Всё перемешать. Оставить в тёмном месте на неделю. Опять же перемешивать каждый день и "утапливать" ягоды.

После недельного отстаивания устанавливаем гидрозатвор и опять убираем в тёмное место.

Затем, через 7 дней, всю мезгу нужно процедить через дуршлаг и оставить только сок.

Из банки с брожением снять затвор и удалить всю пену. Залить полученный сок из мезги. Гидрозатвор надеть обратно.

Теперь раз в два дня необходимо снимать гидрозатвор и убирать пену. Жидкость переливать в другую бутыль через тоненькую трубочку для лучшей фильтрации. Это нужно повторять, пока весь винный остаток не уйдёт.

Последний этап: перелить молодое вино в бутылки и дать ему настояться несколько месяцев. Как все знают, чем дольше оно будет стоять, тем вкуснее получится.



Взято отсюда