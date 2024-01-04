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Вино из клубники

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Вино из клубники

Вино из клубники — очень вкусный и ароматный напиток, любимый многими. Его рецепт на самом деле весьма прост, поэтому с ним могут справиться даже не особо опытные виноделы.

Описание приготовления:

В результате манипуляций, описанных в данном рецепте, вы получите вино из клубники 16-18 градусной крепости. Если же вы предпочитаете более слабое вино, то в начале приготовления добавьте в два раза больше воды. В таком случае получится вино, содержащее 10-12 оборотов. Срок хранения этого вина 6-8 месяцев, при том, что крепленое вино может стоять 1-1,5 года.

Особенностью приготовления вина из клубники является, то, что ее обязательно нужно мыть, вино из нее приобретет неприятный землянистый привкус, что вряд ли кому-то понравится.

Назначение: На праздничный стол

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Домашнее вино

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 3 Килограмма
  • Сахар 2 Килограмма
  • Вода 3 Литра
  • Изюм 100 Грамм

Количество порций 40

Калорийность

324 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

75 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Вино из клубники”

Вино из клубники

1. Помытую и очищенную от плодоножек клубнику разомните руками. Ягоды для приготовления вина нужно брать только спелые. Растворите в теплой воде сахар, смешайте полученный сахарный сироп с клубничной мякотью. Для улучшения брожения добавьте немного изюма, находящиеся в нем винные дрожжи способствуют брожению.

Вино из клубники

2. Полученное клубничное сусло перелейте в подходящую емкость (лучше из нержавейки или стекла). Наполняйте ее максимум на ¾, чтобы избежать переливания сусла в процессе брожения через край емкости. Накрыв емкость марлей, поместите ее в темное место для брожения на 5-7 дней. Температура в помещении должна быть в пределах 16-25 °C. Обязательно один раз каждый день мешайте сусло нержавеющей или деревянной лопаткой.

Вино из клубники

3. Через 5-7 дней должны появиться признаки брожения (пена на поверхности, шипение, запах браги). Теперь слейте сок, отделяя его от осадка. Оставшийся осадок процедите через густое сито или марлю.

Вино из клубники

4. Весь полученный сок перелейте в стеклянный бутыль или банку, на которую поставьте гидрозатвор. И снова поставьте в темное место, в котором температура держится в пределах 18-23 °C.

Вино из клубники

5. По истечении 5-7 недель основное брожение прекратится, сусло осветлится, а на дне появится густой осадок. Вы получили молодое клубничное вино, слейте его с осадка через трубочку.

Вино из клубники

6. Перелейте клубничное вино в емкость, подходящую для хранения. Плотно закупорьте. Поставьте в подвал (или холодильник) с температурой 8-12 °C для дозревания. Выдержите его в таких условиях минимум 65 дней, при этом вкус вина намного улучшится. Вино из клубники готово к употреблению!

Взято отсюда

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