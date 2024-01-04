Вишнёвка – это настойка вишни на водке. Её можно приготовить из свежей или замороженной вишни. Отличный напиток на праздничный стол для прекрасной половины человечества.
Описание приготовления:
Вкусный рецепт приготовления настойки в домашних условиях. Вишнёвку можно готовить как из свежей, так и замороженной вишни. Она долго настаивается, но результат того стоит. Хочу вам рассказать, как приготовить самую вкусную вишнёвку.
Назначение: На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Замороженная вишня
Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Вишня 500 Грамм
- Водка 500 Миллилитров
- Сахар 200 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
186 ккал
Калорийность
0 г
Белки
0 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Вишнёвка”
Подготовьте ингредиенты.
Вишню разморозьте, дайте стечь воде, поместите в ёмкость, в которой будет настаиваться вишнёвка. Насыпьте сахар.
Залейте водкой и закройте крышкой. Поставьте в тёмное место на 3-4 недели.
Готовую вишнёвку процедите.
Вишнёвка на праздничный стол готова! Подавайте охлаждённую.
Совет от повара:
Если любите сильно сладкую настойку, добавьте сахара 300 грамм. Количество вишни можно увеличить до 1 кг. Тогда настойка будет более концентрированная.
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