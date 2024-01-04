Вишнёвка – это настойка вишни на водке. Её можно приготовить из свежей или замороженной вишни. Отличный напиток на праздничный стол для прекрасной половины человечества.

Описание приготовления:

Вкусный рецепт приготовления настойки в домашних условиях. Вишнёвку можно готовить как из свежей, так и замороженной вишни. Она долго настаивается, но результат того стоит. Хочу вам рассказать, как приготовить самую вкусную вишнёвку.

Назначение: На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Вишня / Ягоды / Замороженная вишня

Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Вишня 500 Грамм

Водка 500 Миллилитров

Сахар 200 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

186 ккал

Калорийность

0 г

Белки

0 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Вишнёвка”

Подготовьте ингредиенты.

Вишню разморозьте, дайте стечь воде, поместите в ёмкость, в которой будет настаиваться вишнёвка. Насыпьте сахар.

Залейте водкой и закройте крышкой. Поставьте в тёмное место на 3-4 недели.

Готовую вишнёвку процедите.

Вишнёвка на праздничный стол готова! Подавайте охлаждённую.

Совет от повара:

Если любите сильно сладкую настойку, добавьте сахара 300 грамм. Количество вишни можно увеличить до 1 кг. Тогда настойка будет более концентрированная.



Взято отсюда