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Зеленый чай с жасмином

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Зеленый чай с жасмином

Предлагаю вам янтарный и ароматный напиток для хорошего начала дня. Зеленый чай с жасмином подарит не только хорошее настроение, но и полезные антиоксиданты, благодаря которым мы только молодеем!

Описание приготовления:

В отличие от черного чая, зеленый можно заваривать несколько раз. Все зависит от сорта. Нельзя заваривать зеленый чай слишком долго. Если вы передержите его в заварнике, он будет горчить, так как из листа вытянется много дубильных веществ.

Назначение: На завтрак / Недорого / На скорую руку

Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

  • Вода очищенная или минеральная без газа 200 Миллилитров
  • Заварка зеленого чая 3-5 Грамм
  • Жасмин 7 Грамм (цветы)

Количество порций 1

Как приготовить “Зеленый чай с жасмином”

Зеленый чай с жасмином

Для приготовления ароматного чая понадобится минеральная, родниковая или очищенная вода. Доведите воду до кипения.

Зеленый чай с жасмином

Ошпарьте кипятком заварник. Выложите на дно цветы жасмина и заварку чая.

Зеленый чай с жасмином

Залейте чай некрутым кипятком. Температура заварки зеленого чая должна быть примерно 80 градусов. Слишком горячая вода разрушает полезные компоненты чая и портит его вкус и аромат, а также снижает полезные свойства.

Зеленый чай с жасмином

Настаивайте чай 5-7 минут. Зеленый чай можно заварить 3-4 раза (в зависимости от сорта). Чай процедите и разлейте по чашечкам. Приятного чаепития!

Взято отсюда

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