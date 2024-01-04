Предлагаю вам янтарный и ароматный напиток для хорошего начала дня. Зеленый чай с жасмином подарит не только хорошее настроение, но и полезные антиоксиданты, благодаря которым мы только молодеем!
Описание приготовления:
В отличие от черного чая, зеленый можно заваривать несколько раз. Все зависит от сорта. Нельзя заваривать зеленый чай слишком долго. Если вы передержите его в заварнике, он будет горчить, так как из листа вытянется много дубильных веществ.
Назначение: На завтрак / Недорого / На скорую руку
Блюдо: Напитки / Чай
Состав / Ингредиенты:
- Вода очищенная или минеральная без газа 200 Миллилитров
- Заварка зеленого чая 3-5 Грамм
- Жасмин 7 Грамм (цветы)
Количество порций 1
Как приготовить “Зеленый чай с жасмином”
Для приготовления ароматного чая понадобится минеральная, родниковая или очищенная вода. Доведите воду до кипения.
Ошпарьте кипятком заварник. Выложите на дно цветы жасмина и заварку чая.
Залейте чай некрутым кипятком. Температура заварки зеленого чая должна быть примерно 80 градусов. Слишком горячая вода разрушает полезные компоненты чая и портит его вкус и аромат, а также снижает полезные свойства.
Настаивайте чай 5-7 минут. Зеленый чай можно заварить 3-4 раза (в зависимости от сорта). Чай процедите и разлейте по чашечкам. Приятного чаепития!
Взято отсюда