Предлагаю вам янтарный и ароматный напиток для хорошего начала дня. Зеленый чай с жасмином подарит не только хорошее настроение, но и полезные антиоксиданты, благодаря которым мы только молодеем!

Описание приготовления:

В отличие от черного чая, зеленый можно заваривать несколько раз. Все зависит от сорта. Нельзя заваривать зеленый чай слишком долго. Если вы передержите его в заварнике, он будет горчить, так как из листа вытянется много дубильных веществ.

Назначение: На завтрак / Недорого / На скорую руку

Блюдо: Напитки / Чай

Состав / Ингредиенты:

Вода очищенная или минеральная без газа 200 Миллилитров

Заварка зеленого чая 3-5 Грамм

Жасмин 7 Грамм (цветы)

Количество порций 1

Как приготовить “Зеленый чай с жасмином”

Для приготовления ароматного чая понадобится минеральная, родниковая или очищенная вода. Доведите воду до кипения.

Ошпарьте кипятком заварник. Выложите на дно цветы жасмина и заварку чая.

Залейте чай некрутым кипятком. Температура заварки зеленого чая должна быть примерно 80 градусов. Слишком горячая вода разрушает полезные компоненты чая и портит его вкус и аромат, а также снижает полезные свойства.

Настаивайте чай 5-7 минут. Зеленый чай можно заварить 3-4 раза (в зависимости от сорта). Чай процедите и разлейте по чашечкам. Приятного чаепития!



Взято отсюда