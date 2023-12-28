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Сыроедческие спагетти

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Сыроедческие спагетти

Все мы любим вкусно поесть. Так почему бы нам не поесть вкусную и здоровую пищу. Узнайте, как приготовить сыроедческие спагетти из кабачка с острым соусом. Блюдо понравится не только сыроедам.

Описание приготовления:

Сыроедческое питание подразумевает употребление продуктов без тепловой обработки. При этом сохраняются все витамины, минералы и микроэлементы.

Включите в свой рацион этот быстрый и вкусный рецепт сыроедческих спагетти. Готовьте на здоровье!

Назначение: На обед / На полдник / На скорую руку

Основной ингредиент: Овощи / Кабачок / Помидор / Чеснок

Блюдо: Салаты / Горячие блюда / Спагетти Диета: Диетическое питание / Постные блюда / Вегетарианское питание / Рецепты сыроедения / Низкокалорийные

Состав / Ингредиенты:

  • Кабачок 1 Штука
  • Помидор 2 Штуки
  • Перец болгарский 1/2 Штуки
  • Перец жгучий По вкусу
  • Чеснок 3 Зубчика
  • Соль По вкусу
  • Базилик 1 Штука
  • Масло оливковое 1-2 Ст. ложек

Количество порций 2

Как приготовить “Сыроедческие спагетти”

Сыроедческие спагетти

Подготовьте овощи: помойте кабачок, помидоры, перец болгарский и жгучий, чеснок, зелень. Если кабачок не молодой, очистите кожицу.

Сыроедческие спагетти

С помощью специальной терки для корейской моркови натрите кабачок. Из него нужно сделать тонкую длинную соломку, "спагетти". На этом этапе не добавляйте соль, чтобы кабачок не пустил раньше времени сок.

Сыроедческие спагетти

Приготовьте соус. Помидоры и перец произвольно нарежьте. Отправьте их в блендер вместе с чесноком, базиликом, солью и оливковым маслом. Перебейте ингредиенты до однородности.

Сыроедческие спагетти

Теперь осталось полить наши кабачковые спагетти получившимся пряным и ароматным соусом. Вот и все, блюдо можно подавать к столу. Приятного аппетита!

Взято отсюда

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