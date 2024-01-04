Аджика из помидоров и чеснока на зиму – это отличный вариант этой острой закуски, которую запросто можно подавать к мясу, рыбе и горячим блюдам. Готовится просто, что тоже немаловажно. Попробуем?
Описание приготовления:
Вы можете сказать, что это не настоящая аджика, что настоящая готовится без помидоров, но! Помидоры смягчают остроту и усиливают вкус этого замечательного блюда. А еще ее можно есть без опаски, что станешь огнедышащим драконом. 🙂 Рассказываю, как приготовить аджику из помидоров и чеснока на зиму без потерь витаминов.
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Овощи / Помидор
Блюдо: Соусы / Закуски / Аджика
Состав / Ингредиенты:
- Помидор 1 Килограмм
- Перец красный жгучий 150 Грамм
- Перец болгарский красный 150 Грамм
- Чеснок 100 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка (с горкой)
- Кинза 1 Пучок
Количество порций 1
Калорийность
53 ккал
Калорийность
0 г
Белки
2 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Аджика из помидоров и чеснока на зиму”
Подготовьте необходимые ингредиенты. Овощи помойте и порежьте небольшими кусочками.
Перекрутите все ингредиенты через мясорубку на крупной решетке. Не забудьте про соль!
Тщательно перемешайте и оставьте на несколько дней при комнатной температуре для брожения. На поверхности будет появляться пена, которую необходимо будет "сбивать" раз в день. Просто перемешивайте аджику ложкой. В зависимости от сочности овощей этот процесс может длиться от 4 до 7 дней.
Разложите аджику по чистым сухим банкам, закройте крышками и храните в прохладном месте.
Взято отсюда