Аджика из помидоров и чеснока на зиму – это отличный вариант этой острой закуски, которую запросто можно подавать к мясу, рыбе и горячим блюдам. Готовится просто, что тоже немаловажно. Попробуем?

Описание приготовления:

Вы можете сказать, что это не настоящая аджика, что настоящая готовится без помидоров, но! Помидоры смягчают остроту и усиливают вкус этого замечательного блюда. А еще ее можно есть без опаски, что станешь огнедышащим драконом. 🙂 Рассказываю, как приготовить аджику из помидоров и чеснока на зиму без потерь витаминов.

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Соусы / Закуски / Аджика

Состав / Ингредиенты:

Помидор 1 Килограмм

Перец красный жгучий 150 Грамм

Перец болгарский красный 150 Грамм

Чеснок 100 Грамм

Соль 1 Чайная ложка (с горкой)

Кинза 1 Пучок

Количество порций 1

Калорийность

53 ккал

Калорийность

0 г

Белки

2 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Аджика из помидоров и чеснока на зиму”

Подготовьте необходимые ингредиенты. Овощи помойте и порежьте небольшими кусочками.

Перекрутите все ингредиенты через мясорубку на крупной решетке. Не забудьте про соль!

Тщательно перемешайте и оставьте на несколько дней при комнатной температуре для брожения. На поверхности будет появляться пена, которую необходимо будет "сбивать" раз в день. Просто перемешивайте аджику ложкой. В зависимости от сочности овощей этот процесс может длиться от 4 до 7 дней.

Разложите аджику по чистым сухим банкам, закройте крышками и храните в прохладном месте.



Взято отсюда