Для вкусного и ароматного шашлыка просто необходим соответствующий соус. Советую приготовить ароматный армянский соус.

Описание приготовления:

Чтобы приготовить вкусный и ароматный армянский соус к шашлыку понадобится зелень и томатный соус, который соединит всю композицию. Готовится соус легко, даже быстро, так что вам останется лишь пожарить настоящий армянский шашлык.

Основной ингредиент: Зелень

Блюдо: Соусы / К мясу / Соус для шашлыка

География кухни: Армянская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

Кинза 0,5 Пучка

Базилик 0,5 Пучка

Петрушка 0,5 Пучка

Томатный соус 200 Грамм

Лук репчатый 1 Штука

Чеснок 2-3 Зубчиков

Соль 0,5 Чайных ложки

Сахар 0,5 Чайных ложки

Черный молотый перец 0,5 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

69 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Армянский соус к шашлыку”

Подготовьте ингредиенты для армянского соуса.

Зелень промойте, высушите и удалите жесткие веточки. В чашу блендера выложите листья зелени: базилика, кинзы и петрушки. Базилик можно использовать как фиолетовый, так и зеленый, на ваш выбор и вкус.

Почистите лук и чеснок, нарежьте их крупными кусочками и добавьте в блендер к зелени.

Влейте томатный соус. Соус можно использовать любой – шашлычный, кавказский, краснодарский или другой.

Взбейте все ингредиенты в блендере до состояния соуса.

Соус перелейте в миску или кастрюлю. Добавьте специи: сахар, соль и перец. Проварите соус на медленном огне 15 минут. Затем остудите.

Готовый соус разложите в соусники и пиалы необходимого размера.

Приятного аппетита!



Взято отсюда