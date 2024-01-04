Для вкусного и ароматного шашлыка просто необходим соответствующий соус. Советую приготовить ароматный армянский соус.
Описание приготовления:
Чтобы приготовить вкусный и ароматный армянский соус к шашлыку понадобится зелень и томатный соус, который соединит всю композицию. Готовится соус легко, даже быстро, так что вам останется лишь пожарить настоящий армянский шашлык.
Основной ингредиент: Зелень
Блюдо: Соусы / К мясу / Соус для шашлыка
География кухни: Армянская / Кавказская
Состав / Ингредиенты:
- Кинза 0,5 Пучка
- Базилик 0,5 Пучка
- Петрушка 0,5 Пучка
- Томатный соус 200 Грамм
- Лук репчатый 1 Штука
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Соль 0,5 Чайных ложки
- Сахар 0,5 Чайных ложки
- Черный молотый перец 0,5 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
69 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
9 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Армянский соус к шашлыку”
Подготовьте ингредиенты для армянского соуса.
Зелень промойте, высушите и удалите жесткие веточки. В чашу блендера выложите листья зелени: базилика, кинзы и петрушки. Базилик можно использовать как фиолетовый, так и зеленый, на ваш выбор и вкус.
Почистите лук и чеснок, нарежьте их крупными кусочками и добавьте в блендер к зелени.
Влейте томатный соус. Соус можно использовать любой – шашлычный, кавказский, краснодарский или другой.
Взбейте все ингредиенты в блендере до состояния соуса.
Соус перелейте в миску или кастрюлю. Добавьте специи: сахар, соль и перец. Проварите соус на медленном огне 15 минут. Затем остудите.
Готовый соус разложите в соусники и пиалы необходимого размера.
Приятного аппетита!
Взято отсюда