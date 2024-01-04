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Армянский соус к шашлыку

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Армянский соус к шашлыку

Для вкусного и ароматного шашлыка просто необходим соответствующий соус. Советую приготовить ароматный армянский соус.

Описание приготовления:

Чтобы приготовить вкусный и ароматный армянский соус к шашлыку понадобится зелень и томатный соус, который соединит всю композицию. Готовится соус легко, даже быстро, так что вам останется лишь пожарить настоящий армянский шашлык.

Основной ингредиент: Зелень

Блюдо: Соусы / К мясу / Соус для шашлыка

География кухни: Армянская / Кавказская

Состав / Ингредиенты:

  • Кинза 0,5 Пучка
  • Базилик 0,5 Пучка
  • Петрушка 0,5 Пучка
  • Томатный соус 200 Грамм
  • Лук репчатый 1 Штука
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Соль 0,5 Чайных ложки
  • Сахар 0,5 Чайных ложки
  • Черный молотый перец 0,5 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

69 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

9 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Армянский соус к шашлыку”

Армянский соус к шашлыку

Подготовьте ингредиенты для армянского соуса.

Армянский соус к шашлыку

Зелень промойте, высушите и удалите жесткие веточки. В чашу блендера выложите листья зелени: базилика, кинзы и петрушки. Базилик можно использовать как фиолетовый, так и зеленый, на ваш выбор и вкус.

Армянский соус к шашлыку

Почистите лук и чеснок, нарежьте их крупными кусочками и добавьте в блендер к зелени.

Армянский соус к шашлыку

Влейте томатный соус. Соус можно использовать любой – шашлычный, кавказский, краснодарский или другой.

Армянский соус к шашлыку

Взбейте все ингредиенты в блендере до состояния соуса.

Армянский соус к шашлыку

Соус перелейте в миску или кастрюлю. Добавьте специи: сахар, соль и перец. Проварите соус на медленном огне 15 минут. Затем остудите.

Армянский соус к шашлыку

Готовый соус разложите в соусники и пиалы необходимого размера.

Армянский соус к шашлыку

Приятного аппетита!

Взято отсюда

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