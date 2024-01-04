Авокадо с чесноком – прекрасное дополнение, которое украсит любое блюдо! Кстати, авокадо с чесноком может стать и самостоятельной закуской, если намазать его на тосты!
Описание приготовления:
Пошаговый рецепт авокадо с чесноком:
Шаг 1: Авокадо очистить от кожуры, разрезать пополам, достать косточку и натереть фрукт на средней терке.
Шаг 2: В перетертый авокадо добавить лимонный сок, соль, перец и выдавить чеснок через чеснокодавилку.
Шаг 3: В авокадо добавить натертый на средней терке сыр, добавить оливковое масло и хорошо все смешать.
Готово!
Как уже было сказано выше, если авокадо с чесноком намазать на черный или белый тост, то получится самостоятельное блюдо – весьма сытное и вкусное.
Приятного аппетита!
Назначение: Фуршет
Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо
Блюдо: Соусы Диета: Вегетарианское питание / Рецепты для похудения
Состав / Ингредиенты:
- Авокадо 1 Штука
- Твёрдый сыр 50-100 Грамм
- Соль, перец, оливковое масло – По вкусу
- Лимон 0,5 Штуки
Количество порций 1
Калорийность
221 ккал
Калорийность
10 г
Белки
19 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Взято отсюда