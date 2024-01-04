Авокадо с чесноком – прекрасное дополнение, которое украсит любое блюдо! Кстати, авокадо с чесноком может стать и самостоятельной закуской, если намазать его на тосты!

Описание приготовления:

Пошаговый рецепт авокадо с чесноком:

Шаг 1: Авокадо очистить от кожуры, разрезать пополам, достать косточку и натереть фрукт на средней терке.

Шаг 2: В перетертый авокадо добавить лимонный сок, соль, перец и выдавить чеснок через чеснокодавилку.

Шаг 3: В авокадо добавить натертый на средней терке сыр, добавить оливковое масло и хорошо все смешать.

Готово!

Как уже было сказано выше, если авокадо с чесноком намазать на черный или белый тост, то получится самостоятельное блюдо – весьма сытное и вкусное.

Приятного аппетита!

Назначение: Фуршет

Основной ингредиент: Фрукты / Авокадо

Блюдо: Соусы Диета: Вегетарианское питание / Рецепты для похудения

Состав / Ингредиенты:

Авокадо 1 Штука

Твёрдый сыр 50-100 Грамм

Соль, перец, оливковое масло – По вкусу

Лимон 0,5 Штуки

Количество порций 1

Калорийность

221 ккал

Калорийность

10 г

Белки

19 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.



Взято отсюда