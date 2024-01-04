Идеальный белый соус, который подчеркнет вкус рыбы, а не перебьет кислотой или сливками, как это обычно бывает. Рекомендую прочитать, как приготовить белый соус для рыбы.
Описание приготовления:
Такой незамысловатый соус сделает ваше блюдо неповторимым, оттенит нежнейшим сливочным вкусом с ноткой лимона и пряностями трав. Очень рекомендую подавать такой соус, как только отправили в него кинзу. Так он раскроется с блюдом полностью. Порадуйте своих гостей вкусным угощением и однозначно услышите миллион комплиментов.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана
Блюдо: Соусы / К рыбе
География кухни: Русская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Сметана 500 Грамм
- Лимон 1 Штука
- Кинза 1/2 Пучка
- Тмин 1/4 Чайных ложки
- Кориандр 1/4 Чайных ложки
- Соль По вкусу
- Перец По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
303 ккал
Калорийность
2 г
Белки
31 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Белый соус для рыбных блюд”
Лимон разрежьте поперек на две части. От одной из них отрежьте дольку лимона, равной 1/4 или 1/5 части лимона.
В миске смешайте сок лимона (без дольки), сметану, добавьте тмин, кориандр, соль и перец. Все тщательно перемешайте. Консистенция соуса должна быть тонкой, но не жидкой. Если все же соус густоват, то добавьте сок с ранее отрезанной дольки лимона.
Перемешайте тщательно соус до получения однородной массы.
Листья кинзы порежьте вдоль, но сильно не мельчите, так как впоследствии кинза даст больше сока и вкус соуса измениться.
Взято отсюда