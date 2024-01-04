Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Белый соус для рыбных блюд

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Белый соус для рыбных блюд

Идеальный белый соус, который подчеркнет вкус рыбы, а не перебьет кислотой или сливками, как это обычно бывает. Рекомендую прочитать, как приготовить белый соус для рыбы.

Описание приготовления:

Такой незамысловатый соус сделает ваше блюдо неповторимым, оттенит нежнейшим сливочным вкусом с ноткой лимона и пряностями трав. Очень рекомендую подавать такой соус, как только отправили в него кинзу. Так он раскроется с блюдом полностью. Порадуйте своих гостей вкусным угощением и однозначно услышите миллион комплиментов.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Соусы / К рыбе

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Сметана 500 Грамм
  • Лимон 1 Штука
  • Кинза 1/2 Пучка
  • Тмин 1/4 Чайных ложки
  • Кориандр 1/4 Чайных ложки
  • Соль По вкусу
  • Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

303 ккал

Калорийность

2 г

Белки

31 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Белый соус для рыбных блюд”

Белый соус для рыбных блюд

Лимон разрежьте поперек на две части. От одной из них отрежьте дольку лимона, равной 1/4 или 1/5 части лимона.

Белый соус для рыбных блюд

В миске смешайте сок лимона (без дольки), сметану, добавьте тмин, кориандр, соль и перец. Все тщательно перемешайте. Консистенция соуса должна быть тонкой, но не жидкой. Если все же соус густоват, то добавьте сок с ранее отрезанной дольки лимона.

Белый соус для рыбных блюд

Перемешайте тщательно соус до получения однородной массы.

Белый соус для рыбных блюд

Листья кинзы порежьте вдоль, но сильно не мельчите, так как впоследствии кинза даст больше сока и вкус соуса измениться.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Мир

Алкоголь за решеткой, поезда без дверей и смертельно опасный океан — Шри-Ланка глазами россиянки

04.01.2024

 Соусы

Соус «Краснодарский»

04.01.2024

 Соусы

Армянский соус к шашлыку

04.01.2024

 Соусы

Красный мясной соус

04.01.2024

 Соусы

Соус “Баже”

04.01.2024

 Соусы

Домашняя соленая карамель

04.01.2024

 Соусы

Маринад для курицы из пива

04.01.2024

 Соусы

Пряное апельсиновое масло

04.01.2024

 Соусы

Белый соус для рыбных блюд

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix