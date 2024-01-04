Идеальный белый соус, который подчеркнет вкус рыбы, а не перебьет кислотой или сливками, как это обычно бывает. Рекомендую прочитать, как приготовить белый соус для рыбы.

Описание приготовления:

Такой незамысловатый соус сделает ваше блюдо неповторимым, оттенит нежнейшим сливочным вкусом с ноткой лимона и пряностями трав. Очень рекомендую подавать такой соус, как только отправили в него кинзу. Так он раскроется с блюдом полностью. Порадуйте своих гостей вкусным угощением и однозначно услышите миллион комплиментов.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Соусы / К рыбе

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Сметана 500 Грамм

Лимон 1 Штука

Кинза 1/2 Пучка

Тмин 1/4 Чайных ложки

Кориандр 1/4 Чайных ложки

Соль По вкусу

Перец По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

303 ккал

Калорийность

2 г

Белки

31 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Белый соус для рыбных блюд”

Лимон разрежьте поперек на две части. От одной из них отрежьте дольку лимона, равной 1/4 или 1/5 части лимона.

В миске смешайте сок лимона (без дольки), сметану, добавьте тмин, кориандр, соль и перец. Все тщательно перемешайте. Консистенция соуса должна быть тонкой, но не жидкой. Если все же соус густоват, то добавьте сок с ранее отрезанной дольки лимона.

Перемешайте тщательно соус до получения однородной массы.

Листья кинзы порежьте вдоль, но сильно не мельчите, так как впоследствии кинза даст больше сока и вкус соуса измениться.



Взято отсюда