Брусничный маринад для шашлыка готовится из свежих или замороженных ягод. Мясо, выдержанное в таком маринаде, получается нежным, сочным, ароматным. Выдерживать мясо в брусничном маринаде надо сутки.
Описание приготовления:
Как приготовить брусничный маринад для шашлыка?
1. Если у вас брусника замороженная, то предварительно разморозьте ее. Свежую бруснику надо хорошенько промыть и выбрать зеленые и испорченные ягоды.
2. В тяжелом сотейнике перемешайте ягоды брусники, цедру апельсина и воду. Доведите до кипения. Понизьте температуру и варите, пока ягоды не лопнут. Периодически помешивайте.
3. Затем процедите ягоды. Можно пропустить через мелкий дуршлаг, протерев ложкой. А можно просто выложить все в миску и взбить блендером.
4. В полученную массу добавьте уксус, почищенный и измельченный лук, сахар, соль, черный перец. Еще раз взбейте блендером или венчиком.
5. Постепенно введите в маринад растительное масло. Советую использовать оливковое масло. Оставьте до остывания.
6. Мясо выложите в большую стеклянную миску. Залейте маринадом. Закройте миску и поставьте на нижнюю полку холодильника на 8 часов или больше.
Маринованное мясо жарьте как любой шашлык.
Приятного аппетита!
Основной ингредиент: Ягоды / Брусника
Блюдо: Соусы / Маринады
Состав / Ингредиенты:
- Брусника 160-180 Грамм (свежая или замороженная)
- Вода 1/2 Стакана
- Цедра апельсина 1 Ст. ложка
- Красный винный уксус 3 Ст. ложки
- Луковица 1 Штука
- Коричневый сахар 2 Ст. ложки
- Соль 1-2 Чайных ложек
- Перец черный По вкусу
- Соль По вкусу
- Масло растительное 4-5 Ст. ложек (оливковое)
Количество порций 4
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