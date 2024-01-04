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Брусничный маринад для шашлыка

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Брусничный маринад для шашлыка

Брусничный маринад для шашлыка готовится из свежих или замороженных ягод. Мясо, выдержанное в таком маринаде, получается нежным, сочным, ароматным. Выдерживать мясо в брусничном маринаде надо сутки.

Описание приготовления:

Как приготовить брусничный маринад для шашлыка?

1. Если у вас брусника замороженная, то предварительно разморозьте ее. Свежую бруснику надо хорошенько промыть и выбрать зеленые и испорченные ягоды.

2. В тяжелом сотейнике перемешайте ягоды брусники, цедру апельсина и воду. Доведите до кипения. Понизьте температуру и варите, пока ягоды не лопнут. Периодически помешивайте.

3. Затем процедите ягоды. Можно пропустить через мелкий дуршлаг, протерев ложкой. А можно просто выложить все в миску и взбить блендером.

4. В полученную массу добавьте уксус, почищенный и измельченный лук, сахар, соль, черный перец. Еще раз взбейте блендером или венчиком.

5. Постепенно введите в маринад растительное масло. Советую использовать оливковое масло. Оставьте до остывания.

6. Мясо выложите в большую стеклянную миску. Залейте маринадом. Закройте миску и поставьте на нижнюю полку холодильника на 8 часов или больше.

Маринованное мясо жарьте как любой шашлык.

Приятного аппетита!

Основной ингредиент: Ягоды / Брусника

Блюдо: Соусы / Маринады

Состав / Ингредиенты:

  • Брусника 160-180 Грамм (свежая или замороженная)
  • Вода 1/2 Стакана
  • Цедра апельсина 1 Ст. ложка
  • Красный винный уксус 3 Ст. ложки
  • Луковица 1 Штука
  • Коричневый сахар 2 Ст. ложки
  • Соль 1-2 Чайных ложек
  • Перец черный По вкусу
  • Соль По вкусу
  • Масло растительное 4-5 Ст. ложек (оливковое)

Количество порций 4

Взято отсюда

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