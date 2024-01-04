Рецепт цацики (дзадзики, tzatziki) – приготовление греческого холодного соуса-закуски из йогурта, свежих огурцов и чеснока. Чаще всего соус используется как дип к овощам и хлебу.
Описание приготовления:
Цацики (греч. τζατζίκι, он же tzatziki, он же дзадзики) – традиционный холодный соус с пикантным ароматом, который подают к мясным блюдам и жареной рыбе.
Свойства и происхождение:
Известно, что в Турции и Греции для приготовления цацики используют козье или овечье молоко. Существуют также другие, не менее известные, названия этого соуса: дзадзики и тцатцики. Название походит от слова «cacik», что в переводе с турецкого означает блюдо из аналогичных ингредиентов «джаджык». На Кипре это блюдо называют «талатури» («ttalattouri»), его готовят с добавлением мяты. В Македонии и Болгарии под этим блюдом подразумевается холодный суп «таратор».
Применение:
Соус цацики является типичным блюдом греческой кухни. Он также довольно распространен в Турции. Цацики используют в качестве соуса-дип и подают к столу с кусочками овощей, хлебом или крекерами. Этот соус хорошо сочетается с мясными блюдами и жареной рыбой. Цацики употребляют в качестве закуски и подают к сулваки и гирос. Этот соус входит в состав закусок мезе. По вкусовым качествам соус цацики очень схож с индийским соусом из огурцов – раита.
Рецепт приготовления:
Для приготовления соуса цацики в густой йогурт добавляют измельченный чеснок и натертый свежий огурец, приправляют полученную смесь черным перцем и солью. Затем добавляют оливковое масло, лимонный сок, зелень и тщательно перемешивают.
Советы шеф-повара:
Соус цацики очень питательный и полезный, он отлично подходит для пикников. Хранить его рекомендуется в холодильнике в стеклянной посуде.
Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Молочные продукты / Йогурт / Растительное масло / Оливковое масло
Блюдо: Соусы / К мясу / К рыбе
География кухни: Греческая / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Натуральный йогурт 375 Миллилитров
- Свежие огурцы 3 Штуки
- Чеснок 5 Зубчиков
- Оливковое масло 4 Ст. ложки
- Лимонный сок 4 Ст. ложки
- Перец, соль – По вкусу
- Зелень – По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
116 ккал
Калорийность
2 г
Белки
10 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Цацики”
Ингредиенты для приготовления цацики – вполне доступные каждому.
Огурцы очищаем от кожуры и семян, натираем на мелкой терке. Затем тертые огурцы необходимо посолить и отжать через марлю.
Чеснок измельчаем, из лимона выдавливаем немного сока.
Смешиваем отжатые огурцы, лимонный сок, йогурт, чеснок и оливковое масло. Слегка взбиваем.
Готово!
Взято отсюда