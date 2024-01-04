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Цацики

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Цацики

Рецепт цацики (дзадзики, tzatziki) – приготовление греческого холодного соуса-закуски из йогурта, свежих огурцов и чеснока. Чаще всего соус используется как дип к овощам и хлебу.

Описание приготовления:

Цацики (греч. τζατζίκι, он же tzatziki, он же дзадзики) – традиционный холодный соус с пикантным ароматом, который подают к мясным блюдам и жареной рыбе.

Свойства и происхождение:

Известно, что в Турции и Греции для приготовления цацики используют козье или овечье молоко. Существуют также другие, не менее известные, названия этого соуса: дзадзики и тцатцики. Название походит от слова «cacik», что в переводе с турецкого означает блюдо из аналогичных ингредиентов «джаджык». На Кипре это блюдо называют «талатури» («ttalattouri»), его готовят с добавлением мяты. В Македонии и Болгарии под этим блюдом подразумевается холодный суп «таратор».

Применение:

Соус цацики является типичным блюдом греческой кухни. Он также довольно распространен в Турции. Цацики используют в качестве соуса-дип и подают к столу с кусочками овощей, хлебом или крекерами. Этот соус хорошо сочетается с мясными блюдами и жареной рыбой. Цацики употребляют в качестве закуски и подают к сулваки и гирос. Этот соус входит в состав закусок мезе. По вкусовым качествам соус цацики очень схож с индийским соусом из огурцов – раита.

Рецепт приготовления:

Для приготовления соуса цацики в густой йогурт добавляют измельченный чеснок и натертый свежий огурец, приправляют полученную смесь черным перцем и солью. Затем добавляют оливковое масло, лимонный сок, зелень и тщательно перемешивают.

Советы шеф-повара:

Соус цацики очень питательный и полезный, он отлично подходит для пикников. Хранить его рекомендуется в холодильнике в стеклянной посуде.

Основной ингредиент: Овощи / Огурец / Молочные продукты / Йогурт / Растительное масло / Оливковое масло

Блюдо: Соусы / К мясу / К рыбе

География кухни: Греческая / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Натуральный йогурт 375 Миллилитров
  • Свежие огурцы 3 Штуки
  • Чеснок 5 Зубчиков
  • Оливковое масло 4 Ст. ложки
  • Лимонный сок 4 Ст. ложки
  • Перец, соль – По вкусу
  • Зелень – По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

116 ккал

Калорийность

2 г

Белки

10 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Цацики”

Цацики

Ингредиенты для приготовления цацики – вполне доступные каждому.

Цацики

Огурцы очищаем от кожуры и семян, натираем на мелкой терке. Затем тертые огурцы необходимо посолить и отжать через марлю.

Цацики

Чеснок измельчаем, из лимона выдавливаем немного сока.

Цацики

Смешиваем отжатые огурцы, лимонный сок, йогурт, чеснок и оливковое масло. Слегка взбиваем.

Цацики

Готово!

Взято отсюда

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