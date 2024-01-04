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Cальса на зиму

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Cальса на зиму

Сальса на зиму – одна из вкуснейших заготовок в холодное время года. Ароматная и сытная сальса всегда порадует ваших близких.

Описание приготовления:

Рецепт сальсы на зиму, именно этой, такой пикантной и вкусной, рассказала мне подруга, большая любительница острых соусов. Мы приготовили его вместе. Если вам не терпится попробовать сальсу, баночку можно открыть уже через три дня. Вместо сахара можете добавить мёд. Не забудьте добавить перец чили (любого вида, который вам нравится). Наслаждайтесь!

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Заготовки / Соусы / Соусы на зиму Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 4-5 Штук
  • Болгарский перец 3 Штуки
  • Репчатый лук 4 Штуки
  • Чеснок 6 Зубчиков
  • Сахар 50 Грамм
  • Соль 3 Ст. ложки
  • Пучок свежей кинзы 1 Штука (Небольшой.)
  • Молотый тмин 1 Чайная ложка
  • Перчик чили 3-4 Штук
  • Томатная паста 350 Грамм
  • Лимон 2 Штуки

Количество порций 3

Калорийность

52 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Cальса на зиму”

Cальса на зиму

Подготовьте все ингредиенты. Мелко порубите все овощи, даже чеснок.

Cальса на зиму

Возьмите большую кастрюллю, первым в неё пойдёт репчатый лук. Высыпьте весь рубленный лук.

Cальса на зиму

Затем болгарский перец, чеснок, сахар, соль и молотый тмин. Я взяла болгарский перец двух цветов? чтобы сальса на зиму получилась яркой.

Cальса на зиму

Мелко порубите свежую кинзу. И высыпьте её в кастрюлю к овощам. Сверху выложите томатную пасту.

Cальса на зиму

Всё хорошенько перемешайте.

Cальса на зиму

Теперь высыпьте в кастрюлю с овощами мелко нарезанные помидоры.

Cальса на зиму

Оставьте сальсу на некоторые время, овощи должны настояться и выпустить лишний сок.

Cальса на зиму

Выложите овощи из кастрюли в другую чашу, пропуская через сито или дуршлаг. Слейте с кастрюли оставшийся сок.

Cальса на зиму

Выдавите из лимонов сок.

Cальса на зиму

Подготовьте дистиллированные банки, в которых вы будете закатывать сальсу. Вылейте в каждую баночку по 1-2 чайной ложки лимонного сока.

Cальса на зиму

Аккуратно разложите сальсу по банкам.

Cальса на зиму

Поставьте банки в кастрюлю с водой. Сальса на зиму должна вариться в горячей воде 30 минут.

Cальса на зиму

Горячие банки переверните и укутайте в одеяло. Пусть остывают. Ваша сальса на зиму будет лучшей закуской на столе.

Взято отсюда

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