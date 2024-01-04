Сальса на зиму – одна из вкуснейших заготовок в холодное время года. Ароматная и сытная сальса всегда порадует ваших близких.

Описание приготовления:

Рецепт сальсы на зиму, именно этой, такой пикантной и вкусной, рассказала мне подруга, большая любительница острых соусов. Мы приготовили его вместе. Если вам не терпится попробовать сальсу, баночку можно открыть уже через три дня. Вместо сахара можете добавить мёд. Не забудьте добавить перец чили (любого вида, который вам нравится). Наслаждайтесь!

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Заготовки / Соусы / Соусы на зиму Диета: Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 4-5 Штук

Болгарский перец 3 Штуки

Репчатый лук 4 Штуки

Чеснок 6 Зубчиков

Сахар 50 Грамм

Соль 3 Ст. ложки

Пучок свежей кинзы 1 Штука (Небольшой.)

Молотый тмин 1 Чайная ложка

Перчик чили 3-4 Штук

Томатная паста 350 Грамм

Лимон 2 Штуки

Количество порций 3

Калорийность

52 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Cальса на зиму”

Подготовьте все ингредиенты. Мелко порубите все овощи, даже чеснок.

Возьмите большую кастрюллю, первым в неё пойдёт репчатый лук. Высыпьте весь рубленный лук.

Затем болгарский перец, чеснок, сахар, соль и молотый тмин. Я взяла болгарский перец двух цветов? чтобы сальса на зиму получилась яркой.

Мелко порубите свежую кинзу. И высыпьте её в кастрюлю к овощам. Сверху выложите томатную пасту.

Всё хорошенько перемешайте.

Теперь высыпьте в кастрюлю с овощами мелко нарезанные помидоры.

Оставьте сальсу на некоторые время, овощи должны настояться и выпустить лишний сок.

Выложите овощи из кастрюли в другую чашу, пропуская через сито или дуршлаг. Слейте с кастрюли оставшийся сок.

Выдавите из лимонов сок.

Подготовьте дистиллированные банки, в которых вы будете закатывать сальсу. Вылейте в каждую баночку по 1-2 чайной ложки лимонного сока.

Аккуратно разложите сальсу по банкам.

Поставьте банки в кастрюлю с водой. Сальса на зиму должна вариться в горячей воде 30 минут.

Горячие банки переверните и укутайте в одеяло. Пусть остывают. Ваша сальса на зиму будет лучшей закуской на столе.



Взято отсюда