Чермула – яркий соус с насыщенным пряным ароматом и вкусом. В основном такой соус используют в качестве маринада для рыбы, мяса и овощей. Готовится он быстро и просто!
Описание приготовления:
Восточный маринад "Чермула" – именно то, что нужно для создания ароматного пряного блюда из рыбы или мяса. Готовится он за считанные минуты из подручных специй и пряностей. Кстати, вместо свежего чеснока вы можете использовать молотый сушенный, а также добавлять и другие пряности по вкусу: куркуму, карри и т.д.
Основной ингредиент: Растительное масло / Специи, пряности, приправы
Блюдо: Соусы / Маринады
География кухни: Восточная
Состав / Ингредиенты:
- Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
- Растительное масло 100 Миллилитров
- Кумин 0,5 Чайных ложки
- Красный острый перец 2 Щепотки (молотый)
- Чеснок 3-4 Зубчиков
- Соль 0,5 Чайных ложки
- Перец черный молотый 3 Щепотки
- Кинза 4-5 Штук (веточек)
- Кориандр 1 Чайная ложка (молотый)
- Сок лимона 1 Ст. ложка
Количество порций 4
Калорийность
632 ккал
Калорийность
2 г
Белки
68 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Чермула”
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
Очистите чесночные зубчики от шелухи, промойте в воде и измельчите, всыпьте нарезку в емкость блендера или измельчителя. Добавьте соль.
Всыпьте кумин, молотую сладкую паприку, острый красный перец (молотый), молотый черный перец, молотый кориандр.
Пробейте все в блендере или в измельчителе практически до крошки.
Промойте веточки кинзы и обсушите их бумажными салфетками. Подождите, пока в чаше осядет ароматная пыль и откройте крышку. Нарвите руками кинзу и выложите в чашу. Еще раз измельчите.
Высыпьте содержимое емкости в пиалу или глубокую тарелку, влейте растительное масло и лимонный сок, тщательно перемешайте.
Соус-маринад "Чермула" полностью готов! Маринуйте в нем рыбу, мясо или овощи в течение 2-6 часов.
Взято отсюда