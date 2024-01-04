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Чермула

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Чермула

Чермула – яркий соус с насыщенным пряным ароматом и вкусом. В основном такой соус используют в качестве маринада для рыбы, мяса и овощей. Готовится он быстро и просто!

Описание приготовления:

Восточный маринад "Чермула" – именно то, что нужно для создания ароматного пряного блюда из рыбы или мяса. Готовится он за считанные минуты из подручных специй и пряностей. Кстати, вместо свежего чеснока вы можете использовать молотый сушенный, а также добавлять и другие пряности по вкусу: куркуму, карри и т.д.

Основной ингредиент: Растительное масло / Специи, пряности, приправы

Блюдо: Соусы / Маринады

География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

  • Паприка 1 Чайная ложка (молотая)
  • Растительное масло 100 Миллилитров
  • Кумин 0,5 Чайных ложки
  • Красный острый перец 2 Щепотки (молотый)
  • Чеснок 3-4 Зубчиков
  • Соль 0,5 Чайных ложки
  • Перец черный молотый 3 Щепотки
  • Кинза 4-5 Штук (веточек)
  • Кориандр 1 Чайная ложка (молотый)
  • Сок лимона 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

632 ккал

Калорийность

2 г

Белки

68 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Чермула”

Чермула

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Чермула

Очистите чесночные зубчики от шелухи, промойте в воде и измельчите, всыпьте нарезку в емкость блендера или измельчителя. Добавьте соль.

Чермула

Всыпьте кумин, молотую сладкую паприку, острый красный перец (молотый), молотый черный перец, молотый кориандр.

Чермула

Пробейте все в блендере или в измельчителе практически до крошки.

Чермула

Промойте веточки кинзы и обсушите их бумажными салфетками. Подождите, пока в чаше осядет ароматная пыль и откройте крышку. Нарвите руками кинзу и выложите в чашу. Еще раз измельчите.

Чермула

Высыпьте содержимое емкости в пиалу или глубокую тарелку, влейте растительное масло и лимонный сок, тщательно перемешайте.

Чермула

Соус-маринад "Чермула" полностью готов! Маринуйте в нем рыбу, мясо или овощи в течение 2-6 часов.

Взято отсюда

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