Чермула – яркий соус с насыщенным пряным ароматом и вкусом. В основном такой соус используют в качестве маринада для рыбы, мяса и овощей. Готовится он быстро и просто!

Описание приготовления:

Восточный маринад "Чермула" – именно то, что нужно для создания ароматного пряного блюда из рыбы или мяса. Готовится он за считанные минуты из подручных специй и пряностей. Кстати, вместо свежего чеснока вы можете использовать молотый сушенный, а также добавлять и другие пряности по вкусу: куркуму, карри и т.д.

Основной ингредиент: Растительное масло / Специи, пряности, приправы

Блюдо: Соусы / Маринады

География кухни: Восточная

Состав / Ингредиенты:

Паприка 1 Чайная ложка (молотая)

Растительное масло 100 Миллилитров

Кумин 0,5 Чайных ложки

Красный острый перец 2 Щепотки (молотый)

Чеснок 3-4 Зубчиков

Соль 0,5 Чайных ложки

Перец черный молотый 3 Щепотки

Кинза 4-5 Штук (веточек)

Кориандр 1 Чайная ложка (молотый)

Сок лимона 1 Ст. ложка

Количество порций 4

Калорийность

632 ккал

Калорийность

2 г

Белки

68 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Чермула”

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Очистите чесночные зубчики от шелухи, промойте в воде и измельчите, всыпьте нарезку в емкость блендера или измельчителя. Добавьте соль.

Всыпьте кумин, молотую сладкую паприку, острый красный перец (молотый), молотый черный перец, молотый кориандр.

Пробейте все в блендере или в измельчителе практически до крошки.

Промойте веточки кинзы и обсушите их бумажными салфетками. Подождите, пока в чаше осядет ароматная пыль и откройте крышку. Нарвите руками кинзу и выложите в чашу. Еще раз измельчите.

Высыпьте содержимое емкости в пиалу или глубокую тарелку, влейте растительное масло и лимонный сок, тщательно перемешайте.

Соус-маринад "Чермула" полностью готов! Маринуйте в нем рыбу, мясо или овощи в течение 2-6 часов.



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