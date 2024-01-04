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Домашняя соленая карамель

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Домашняя соленая карамель

Обычной карамелью уже никого не удивишь, поэтому давайте приготовим соленую. Добавление соли придает карамели пикантный и непривычный нам вкус. Он нравится многим. Попробуйте и вы!

Описание приготовления:

Чтобы приготовить такое лакомство, не надо быть великим кондитером. Все легко готовится в домашних условиях. Такая карамель отлично подходит для наполнения кексов или прослойки тортов.

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки

Блюдо: Соусы / Сладкое / Соленое

Состав / Ингредиенты:

  • Сахар 130 Грамм
  • Сливки 33% 100 Грамм
  • Сливочное масло 60 Грамм
  • Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 3

Калорийность

438 ккал

Калорийность

1 г

Белки

28 г

Жиры

45 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Домашняя соленая карамель”

Домашняя соленая карамель

В кастрюле с толстым дном растопите сахар, только это необходимо делать на самом маленьком огне и следить, чтобы он не подгорела.

Домашняя соленая карамель

Отдельно доведите до кипения сливки с солью.

Домашняя соленая карамель

В растаявший сахар влейте очень аккуратно сливки и мешайте, чтобы вся масса стала однородной. Затем снимите с огня и добавьте сливочное масло. Все перемешайте до однородности и остудите.

Домашняя соленая карамель

Используйте по назначению.

Взято отсюда

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