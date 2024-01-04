Обычной карамелью уже никого не удивишь, поэтому давайте приготовим соленую. Добавление соли придает карамели пикантный и непривычный нам вкус. Он нравится многим. Попробуйте и вы!
Описание приготовления:
Чтобы приготовить такое лакомство, не надо быть великим кондитером. Все легко готовится в домашних условиях. Такая карамель отлично подходит для наполнения кексов или прослойки тортов.
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливки
Блюдо: Соусы / Сладкое / Соленое
Состав / Ингредиенты:
- Сахар 130 Грамм
- Сливки 33% 100 Грамм
- Сливочное масло 60 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 3
Калорийность
438 ккал
Калорийность
1 г
Белки
28 г
Жиры
45 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Домашняя соленая карамель”
В кастрюле с толстым дном растопите сахар, только это необходимо делать на самом маленьком огне и следить, чтобы он не подгорела.
Отдельно доведите до кипения сливки с солью.
В растаявший сахар влейте очень аккуратно сливки и мешайте, чтобы вся масса стала однородной. Затем снимите с огня и добавьте сливочное масло. Все перемешайте до однородности и остудите.
Используйте по назначению.
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