Несмотря на обилие самого разного майонеза в магазинах, домашний гораздо полезнее как минимум потому, что вы знаете, из каких продуктов его приготовили. Делюсь рецептом майонеза с лимонной кислотой.
Описание приготовления:
По этому рецепту домашний майонез можно приготовить буквально за минуту. Он получается очень густым и если вы хотите более жидкий, то добавьте немного воды. Также можно добавить по желанию горчицу, чеснок, зелень. Нежный и очень вкусный майонез без консервантов станет отличной альтернативой магазинному.
Основной ингредиент: Яйца
Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Подсолнечное масло 200 Миллилитров (рафинированное)
- Яйцо куриное 1 Штука
- Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки
- Соль 0,5 Чайных ложки
- Сахар 1 Чайная ложка
Количество порций 2
Калорийность
723 ккал
Калорийность
3 г
Белки
78 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Домашний майонез с лимонной кислотой”
Подготовьте ингредиенты для приготовления домашнего майонеза.
В высокую посуду, например, мерный стакан, налейте рафинированное подсолнечное масло. Предварительно поставьте его в морозильную камеру на 20 минут.
Добавьте соль.
Добавьте лимонную кислоту.
Добавьте сахар.
Яйцо помойте с мылом, ополосните и высушите. После разбейте в посуду с маслом, солью, лимонной кислотой и сахаром.
Опустите блендер в стакан и накройте им яйцо. Через несколько секунд майонез начнет густеть и заполнять стакан. Когда вся жидкость загустеет, можно будет продолжать взбивать поднимая блендер и опуская. Через несколько секунд майонез будет готов.
Домашний майонез с лимонной кислотой готов.
Заправляйте домашним майонезом салаты, винегреты, готовьте тосты и гренки.
Взято отсюда