Несмотря на обилие самого разного майонеза в магазинах, домашний гораздо полезнее как минимум потому, что вы знаете, из каких продуктов его приготовили. Делюсь рецептом майонеза с лимонной кислотой.

Описание приготовления:

По этому рецепту домашний майонез можно приготовить буквально за минуту. Он получается очень густым и если вы хотите более жидкий, то добавьте немного воды. Также можно добавить по желанию горчицу, чеснок, зелень. Нежный и очень вкусный майонез без консервантов станет отличной альтернативой магазинному.

Основной ингредиент: Яйца

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Подсолнечное масло 200 Миллилитров (рафинированное)

Яйцо куриное 1 Штука

Лимонная кислота 1/4 Чайных ложки

Соль 0,5 Чайных ложки

Сахар 1 Чайная ложка

Количество порций 2

Калорийность

723 ккал

Калорийность

3 г

Белки

78 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Домашний майонез с лимонной кислотой”

Подготовьте ингредиенты для приготовления домашнего майонеза.

В высокую посуду, например, мерный стакан, налейте рафинированное подсолнечное масло. Предварительно поставьте его в морозильную камеру на 20 минут.

Добавьте соль.

Добавьте лимонную кислоту.

Добавьте сахар.

Яйцо помойте с мылом, ополосните и высушите. После разбейте в посуду с маслом, солью, лимонной кислотой и сахаром.

Опустите блендер в стакан и накройте им яйцо. Через несколько секунд майонез начнет густеть и заполнять стакан. Когда вся жидкость загустеет, можно будет продолжать взбивать поднимая блендер и опуская. Через несколько секунд майонез будет готов.

Домашний майонез с лимонной кислотой готов.

Заправляйте домашним майонезом салаты, винегреты, готовьте тосты и гренки.



Взято отсюда