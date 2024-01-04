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Фаршированный перец в сметанном соусе

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Фаршированный перец в сметанном соусе

Предлагаю вам приготовить на обед или ужин фаршированный перец в сметанном соусе по этому рецепту. Невероятное сочетание мяса с овощами превращает скучную, на первый взгляд, еду в настоящий праздник.

Описание приготовления:

Наиболее часто подобное блюдо готовят с томатом, однако предлагаю попробовать другой вариант – фаршированный перец в сметанном соусе. Использовать можно как свежий перец, так и консервированный. При желании также можно добавить и другие овощи в овощную зажарку.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Фаршированные / Сметанный соус

Состав / Ингредиенты:

  • Перец 10 Штук
  • Фарш 500 Грамм
  • Луковица 2 Штуки
  • Морковь 1 Штука
  • Хлеб 100 Грамм
  • Грибы 100 Грамм (необязательно)
  • Сметана 150 Грамм
  • Соль 1 Щепотка
  • Перец 1 Щепотка
  • Растительное масло 1-2 Ст. ложек

Количество порций 10

Калорийность

206 ккал

Калорийность

9 г

Белки

16 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Фаршированный перец в сметанном соусе”

Фаршированный перец в сметанном соусе

1. Начнем с фарша. Мясо вымыть и просушить. Использовать можно свинину, говядину, курицу и любое другое мясо. Пропустить через мясорубку с 1 луковицей. Добавить размоченный в воде или молоке хлеб.

Фаршированный перец в сметанном соусе

2. Знаете, как сделать фаршированный перец в сметанном соусе по-настоящему вкусным? Добавить соль, перец и любимые специи или сушеные травы. Это придаст блюду дополнительный аромат. Все тщательно перемешать.

Фаршированный перец в сметанном соусе

3. Свежий болгарский перец вымыть, просушить и очистить от семян и хвостиков. Если используется консервированный (как в данном варианте), тогда просто слить рассол. Начинить перцы приготовленным фаршем и выложить в кастрюльку или сотейник.

Фаршированный перец в сметанном соусе

4. Следующим этапом необходимо очистить морковь и луковицу. Нарезать мелкими кубиками лук, натереть на терке морковь.

Фаршированный перец в сметанном соусе

5. На сковороду налить немного растительного масла и разогреть. Отправить туда овощи. На среднем огне обжарить 3-5 минут.

Фаршированный перец в сметанном соусе

6. Добавить сметану.

Фаршированный перец в сметанном соусе

7. Посолить и при желании поперчить по вкусу. Тщательно перемешать.

Фаршированный перец в сметанном соусе

8. Приготовленный соус выложить к перцам. Добавить около 250 миллилитров воды или овощного бульона.

Фаршированный перец в сметанном соусе

9. Фаршированный перец в сметанном соусе в домашних условиях можно также дополнить грибами. Их нужно вымыть, почистить и нарезать небольшими ломтиками.

Фаршированный перец в сметанном соусе

10. Добавить грибы к перцу и отправить на огонь. Минут через 15 блюдо нужно попробовать и при желании добавить еще соль, перец или сахар (если немного кисловато). Фаршированный перец в сметанном соусе будет готов через 40-45 минут.

Взято отсюда

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