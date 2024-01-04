Предлагаю вам приготовить на обед или ужин фаршированный перец в сметанном соусе по этому рецепту. Невероятное сочетание мяса с овощами превращает скучную, на первый взгляд, еду в настоящий праздник.
Описание приготовления:
Наиболее часто подобное блюдо готовят с томатом, однако предлагаю попробовать другой вариант – фаршированный перец в сметанном соусе. Использовать можно как свежий перец, так и консервированный. При желании также можно добавить и другие овощи в овощную зажарку.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Фаршированные / Сметанный соус
Состав / Ингредиенты:
- Перец 10 Штук
- Фарш 500 Грамм
- Луковица 2 Штуки
- Морковь 1 Штука
- Хлеб 100 Грамм
- Грибы 100 Грамм (необязательно)
- Сметана 150 Грамм
- Соль 1 Щепотка
- Перец 1 Щепотка
- Растительное масло 1-2 Ст. ложек
Количество порций 10
Калорийность
206 ккал
Калорийность
9 г
Белки
16 г
Жиры
7 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Фаршированный перец в сметанном соусе”
1. Начнем с фарша. Мясо вымыть и просушить. Использовать можно свинину, говядину, курицу и любое другое мясо. Пропустить через мясорубку с 1 луковицей. Добавить размоченный в воде или молоке хлеб.
2. Знаете, как сделать фаршированный перец в сметанном соусе по-настоящему вкусным? Добавить соль, перец и любимые специи или сушеные травы. Это придаст блюду дополнительный аромат. Все тщательно перемешать.
3. Свежий болгарский перец вымыть, просушить и очистить от семян и хвостиков. Если используется консервированный (как в данном варианте), тогда просто слить рассол. Начинить перцы приготовленным фаршем и выложить в кастрюльку или сотейник.
4. Следующим этапом необходимо очистить морковь и луковицу. Нарезать мелкими кубиками лук, натереть на терке морковь.
5. На сковороду налить немного растительного масла и разогреть. Отправить туда овощи. На среднем огне обжарить 3-5 минут.
6. Добавить сметану.
7. Посолить и при желании поперчить по вкусу. Тщательно перемешать.
8. Приготовленный соус выложить к перцам. Добавить около 250 миллилитров воды или овощного бульона.
9. Фаршированный перец в сметанном соусе в домашних условиях можно также дополнить грибами. Их нужно вымыть, почистить и нарезать небольшими ломтиками.
10. Добавить грибы к перцу и отправить на огонь. Минут через 15 блюдо нужно попробовать и при желании добавить еще соль, перец или сахар (если немного кисловато). Фаршированный перец в сметанном соусе будет готов через 40-45 минут.
Взято отсюда