Предлагаю вам приготовить на обед или ужин фаршированный перец в сметанном соусе по этому рецепту. Невероятное сочетание мяса с овощами превращает скучную, на первый взгляд, еду в настоящий праздник.

Описание приготовления:

Наиболее часто подобное блюдо готовят с томатом, однако предлагаю попробовать другой вариант – фаршированный перец в сметанном соусе. Использовать можно как свежий перец, так и консервированный. При желании также можно добавить и другие овощи в овощную зажарку.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Болгарский перец

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Фаршированные / Сметанный соус

Состав / Ингредиенты:

Перец 10 Штук

Фарш 500 Грамм

Луковица 2 Штуки

Морковь 1 Штука

Хлеб 100 Грамм

Грибы 100 Грамм (необязательно)

Сметана 150 Грамм

Соль 1 Щепотка

Перец 1 Щепотка

Растительное масло 1-2 Ст. ложек

Количество порций 10

Калорийность

206 ккал

Калорийность

9 г

Белки

16 г

Жиры

7 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Фаршированный перец в сметанном соусе”

1. Начнем с фарша. Мясо вымыть и просушить. Использовать можно свинину, говядину, курицу и любое другое мясо. Пропустить через мясорубку с 1 луковицей. Добавить размоченный в воде или молоке хлеб.

2. Знаете, как сделать фаршированный перец в сметанном соусе по-настоящему вкусным? Добавить соль, перец и любимые специи или сушеные травы. Это придаст блюду дополнительный аромат. Все тщательно перемешать.

3. Свежий болгарский перец вымыть, просушить и очистить от семян и хвостиков. Если используется консервированный (как в данном варианте), тогда просто слить рассол. Начинить перцы приготовленным фаршем и выложить в кастрюльку или сотейник.

4. Следующим этапом необходимо очистить морковь и луковицу. Нарезать мелкими кубиками лук, натереть на терке морковь.

5. На сковороду налить немного растительного масла и разогреть. Отправить туда овощи. На среднем огне обжарить 3-5 минут.

6. Добавить сметану.

7. Посолить и при желании поперчить по вкусу. Тщательно перемешать.

8. Приготовленный соус выложить к перцам. Добавить около 250 миллилитров воды или овощного бульона.

9. Фаршированный перец в сметанном соусе в домашних условиях можно также дополнить грибами. Их нужно вымыть, почистить и нарезать небольшими ломтиками.

10. Добавить грибы к перцу и отправить на огонь. Минут через 15 блюдо нужно попробовать и при желании добавить еще соль, перец или сахар (если немного кисловато). Фаршированный перец в сметанном соусе будет готов через 40-45 минут.



Взято отсюда