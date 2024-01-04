Голландский соус (Sauce Hollandaise) – традиционный французский соус, который подают к блюдам из рыбы, овощей и яиц. Для всех интересующихся – классический рецепт голландского соуса.

Описание приготовления:

Свойства и происхождение:

Голландский соус входит в число четырех основных соусов. Название этого соуса никак не связано с Голландией, поскольку рецепт приготовления был открыт во Франции. Изначально голландский соус называли «исиньи» («isigny»). Это название было связано с городом Нормандии Исиньи-сюр-Мер, который славился производством масла. Но в период Первой Мировой Войны масло поставляли голландцы, поэтому соус переименовали в «голландский».

Применение:

Голландский соус чаще всего упоминается в рецептах овощных блюд французской кухни. Его также подают к блюдам из рыбы, спаржи и яйцам Бенедикт. На основе голландского соуса готовят беарнский соус, шорон и дижонский соус.

Советы шеф-повара:

Рекомендуется готовить голландский соус на водяной бане, чтобы избежать перегревания и свертывания желтков. Следует помнить, что голландский соус подают к столу горячим.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло

Блюдо: Соусы / К рыбе

География кухни: Французская

Состав / Ингредиенты:

Яичные желтки 4 Штуки

Сухое белое вино 2-3 Ст. ложек

Сахар 1 Щепотка

Сливочное масло 125 Грамм

Соль, перец, лимонный сок – По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

492 ккал

Калорийность

5 г

Белки

50 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Голландский соус”

На паровой бане установите миску так, чтобы дно не касалось воды. Добавьте туда 4 желтка, вино, 1 ст.л. воды, щепотку соли и сахар. Перемешивайте венчиком.

Перемешивайте венчиком пока смесь не загустеет (перемешивайте тщательно, чтобы желток не оставался на краях и не прилип ко дну).

В другой миске, растопите сливочное масло.

Затем, тоненькой струйкой вливайте в смесь и взбивайте медленно венчиком, что бы довести массу до состояния густого крема.

Добавьте по вкусу соль, перец и лимонный сок и сразу же подавайте. Приятного аппетита.



Взято отсюда