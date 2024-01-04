Голландский соус (Sauce Hollandaise) – традиционный французский соус, который подают к блюдам из рыбы, овощей и яиц. Для всех интересующихся – классический рецепт голландского соуса.
Описание приготовления:
Свойства и происхождение:
Голландский соус входит в число четырех основных соусов. Название этого соуса никак не связано с Голландией, поскольку рецепт приготовления был открыт во Франции. Изначально голландский соус называли «исиньи» («isigny»). Это название было связано с городом Нормандии Исиньи-сюр-Мер, который славился производством масла. Но в период Первой Мировой Войны масло поставляли голландцы, поэтому соус переименовали в «голландский».
Применение:
Голландский соус чаще всего упоминается в рецептах овощных блюд французской кухни. Его также подают к блюдам из рыбы, спаржи и яйцам Бенедикт. На основе голландского соуса готовят беарнский соус, шорон и дижонский соус.
Советы шеф-повара:
Рекомендуется готовить голландский соус на водяной бане, чтобы избежать перегревания и свертывания желтков. Следует помнить, что голландский соус подают к столу горячим.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло
Блюдо: Соусы / К рыбе
География кухни: Французская
Состав / Ингредиенты:
- Яичные желтки 4 Штуки
- Сухое белое вино 2-3 Ст. ложек
- Сахар 1 Щепотка
- Сливочное масло 125 Грамм
- Соль, перец, лимонный сок – По вкусу
Количество порций 5
Калорийность
492 ккал
Калорийность
5 г
Белки
50 г
Жиры
2 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Голландский соус”
На паровой бане установите миску так, чтобы дно не касалось воды. Добавьте туда 4 желтка, вино, 1 ст.л. воды, щепотку соли и сахар. Перемешивайте венчиком.
Перемешивайте венчиком пока смесь не загустеет (перемешивайте тщательно, чтобы желток не оставался на краях и не прилип ко дну).
В другой миске, растопите сливочное масло.
Затем, тоненькой струйкой вливайте в смесь и взбивайте медленно венчиком, что бы довести массу до состояния густого крема.
Добавьте по вкусу соль, перец и лимонный сок и сразу же подавайте. Приятного аппетита.
Взято отсюда