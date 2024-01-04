Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Голландский соус

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Голландский соус

Голландский соус (Sauce Hollandaise) – традиционный французский соус, который подают к блюдам из рыбы, овощей и яиц. Для всех интересующихся – классический рецепт голландского соуса.

Описание приготовления:

Свойства и происхождение:

Голландский соус входит в число четырех основных соусов. Название этого соуса никак не связано с Голландией, поскольку рецепт приготовления был открыт во Франции. Изначально голландский соус называли «исиньи» («isigny»). Это название было связано с городом Нормандии Исиньи-сюр-Мер, который славился производством масла. Но в период Первой Мировой Войны масло поставляли голландцы, поэтому соус переименовали в «голландский».

Применение:

Голландский соус чаще всего упоминается в рецептах овощных блюд французской кухни. Его также подают к блюдам из рыбы, спаржи и яйцам Бенедикт. На основе голландского соуса готовят беарнский соус, шорон и дижонский соус.

Советы шеф-повара:

Рекомендуется готовить голландский соус на водяной бане, чтобы избежать перегревания и свертывания желтков. Следует помнить, что голландский соус подают к столу горячим.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Молочные продукты / Сливочное масло

Блюдо: Соусы / К рыбе

География кухни: Французская

Состав / Ингредиенты:

  • Яичные желтки 4 Штуки
  • Сухое белое вино 2-3 Ст. ложек
  • Сахар 1 Щепотка
  • Сливочное масло 125 Грамм
  • Соль, перец, лимонный сок – По вкусу

Количество порций 5

Калорийность

492 ккал

Калорийность

5 г

Белки

50 г

Жиры

2 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Голландский соус”

Голландский соус

На паровой бане установите миску так, чтобы дно не касалось воды. Добавьте туда 4 желтка, вино, 1 ст.л. воды, щепотку соли и сахар. Перемешивайте венчиком.

Голландский соус

Перемешивайте венчиком пока смесь не загустеет (перемешивайте тщательно, чтобы желток не оставался на краях и не прилип ко дну).

Голландский соус

В другой миске, растопите сливочное масло.

Голландский соус

Затем, тоненькой струйкой вливайте в смесь и взбивайте медленно венчиком, что бы довести массу до состояния густого крема.

Голландский соус

Добавьте по вкусу соль, перец и лимонный сок и сразу же подавайте. Приятного аппетита.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Соусы

Красный мясной соус

04.01.2024

 Соусы

Соус “Баже”

04.01.2024

 Соусы

Домашняя соленая карамель

04.01.2024

 Соусы

Маринад для курицы из пива

04.01.2024

 Соусы

Пряное апельсиновое масло

04.01.2024

 Соусы

Белый соус для рыбных блюд

04.01.2024

 Соусы

Креветки в соевом соусе

04.01.2024

 Соусы

Грибы в сметанном соусе

04.01.2024

 Соусы

Фаршированный перец в сметанном соусе

04.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix