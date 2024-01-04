Предлагаю вам рецепт приготовления горчицы из горчичного порошка. Это простой рецепт, классической острой русской горчицы, которая отлично дополнит мясные блюда.

Описание приготовления:

Есть масса вариантом приготовления этого соуса. Особенно горчица хороша, когда она постоит некоторое время в теплом месте, а потом в холодильнике. Вместо воды можно использовать рассол (огуречный, помидорный, капустный), соль, сахар и уксус в этом случае добавлять уже не потребуется.

Основной ингредиент: Горчица

Блюдо: Соусы / Горчица

Состав / Ингредиенты:

Горчичный порошок 100 Грамм

Горячая вода 270 Миллилитров

Соль 1 Чайная ложка (без горки)

Сахар 2 Ст. ложки (без горки)

Уксус столовый 9% 2 Чайных ложки

Растительное масло 2 Ст. ложки

Количество порций 10

Калорийность

190 ккал

Калорийность

8 г

Белки

11 г

Жиры

15 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Горчица”

Подготовьте необходимые ингредиенты: горчицу в порошке, кипяток, соль, сахар, растительное масло и уксус столовый 9%. Я использую растительное масло нерафинированное для усиления аромата и вкуса.

Горчицу просейте в мисочку, вливайте горячую воду и перемешивайте. Количество воды можно увеличить по своему вкусу. Мне понравилась эта пропорция.

Перемешайте очень тщательно, чтобы не оставалось комочков сухой горчицы. Консистенция — как не очень густая сметана.

Добавьте соль и сахар. Перемешайте.

Добавьте столовый уксус и растительное масло.

Хорошо перемешайте готовую горчицу.

Разложите по баночкам, закупорьте. Подержите 10-15 минут в тепле, а потом уберите в холодильник на 2 часа.

Горчица готова, можно пробовать!

Совет от повара:

Время приготовления горчицы указано без учета ее охлаждения. На это потребуется 2-3 часа.



Взято отсюда