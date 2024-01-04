Предлагаю вам рецепт приготовления горчицы из горчичного порошка. Это простой рецепт, классической острой русской горчицы, которая отлично дополнит мясные блюда.
Описание приготовления:
Есть масса вариантом приготовления этого соуса. Особенно горчица хороша, когда она постоит некоторое время в теплом месте, а потом в холодильнике. Вместо воды можно использовать рассол (огуречный, помидорный, капустный), соль, сахар и уксус в этом случае добавлять уже не потребуется.
Основной ингредиент: Горчица
Блюдо: Соусы / Горчица
Состав / Ингредиенты:
- Горчичный порошок 100 Грамм
- Горячая вода 270 Миллилитров
- Соль 1 Чайная ложка (без горки)
- Сахар 2 Ст. ложки (без горки)
- Уксус столовый 9% 2 Чайных ложки
- Растительное масло 2 Ст. ложки
Количество порций 10
Калорийность
190 ккал
Калорийность
8 г
Белки
11 г
Жиры
15 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Горчица”
Подготовьте необходимые ингредиенты: горчицу в порошке, кипяток, соль, сахар, растительное масло и уксус столовый 9%. Я использую растительное масло нерафинированное для усиления аромата и вкуса.
Горчицу просейте в мисочку, вливайте горячую воду и перемешивайте. Количество воды можно увеличить по своему вкусу. Мне понравилась эта пропорция.
Перемешайте очень тщательно, чтобы не оставалось комочков сухой горчицы. Консистенция — как не очень густая сметана.
Добавьте соль и сахар. Перемешайте.
Добавьте столовый уксус и растительное масло.
Хорошо перемешайте готовую горчицу.
Разложите по баночкам, закупорьте. Подержите 10-15 минут в тепле, а потом уберите в холодильник на 2 часа.
Горчица готова, можно пробовать!
Совет от повара:
Время приготовления горчицы указано без учета ее охлаждения. На это потребуется 2-3 часа.
Взято отсюда