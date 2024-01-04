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Грибы в сметанном соусе

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Грибы в сметанном соусе

Предлагаю вам попробовать удивительно сочные, мягкие и ароматные грибы в сметанном соусе. Любителям грибов этот рецепт обязательно придется по вкусу, ведь он простой, а результат – просто потрясающий.

Описание приготовления:

Эти грибы в сметанном соусе прекрасно подойдут к любому гарниру, учитывая вкуснейшую подливку. Для более выраженного аромата можно добавить также сушеные травы или любимые специи. Использовать в это блюдо можно не только свежие, но и замороженные грибы.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Грибы / Молочные продукты / Сметана

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Сметанный соус

Состав / Ингредиенты:

  • Грибы 500 Грамм
  • Сливочное масло 50 Грамм
  • Мука 2 Ст. ложки
  • Луковица 1-2 Штук
  • Сметана 200 Грамм
  • Растительное масло 2-3 Ст. ложек
  • Соль 1 Щепотка
  • Перец 1 Щепотка

Количество порций 4

Калорийность

190 ккал

Калорийность

3 г

Белки

18 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Грибы в сметанном соусе”

Грибы в сметанном соусе

1. Для начала необходимо подготовить грибы. Их нужно тщательно вымыть, просушить и нарезать небольшими кусочками. Использовать можно абсолютно любые грибы, которые оказались под рукой. На сковороду налить немного растительного масла и отправить туда грибы.

Грибы в сметанном соусе

2. Обжарить их слегка. Тем временем очистить луковицу и нарезать тонкими полукольцами или кубиками. Это довольно простой рецепт грибов в сметанном соусе, поэтому не используются никакие лишние ингредиенты.

Грибы в сметанном соусе

3. Лук нужно поджарить до золотистого цвета. За это время можно заняться соусом. Для этого необходимо растопить сливочное масло и соединить его с предварительно обжаренной мукой. Добавить немного воды или бульона и довести до однородной консистенции. Количество жидкости зависит от того, насколько много подливки вы хотите.

Грибы в сметанном соусе

4. Добавить приготовленный соус на сковороду к грибам. Теперь можно положить сметану, посолить и поперчить по вкусу, как следует перемешать. Грибы в сметанном соусе в домашних условиях можно тушить совсем чуть-чуть, или довольно сильно уварить – это зависит от ваших вкусовых пристрастий.

Грибы в сметанном соусе

5. Когда блюдо готово его можно украсить свежей зеленью и подавать к столу. Приготовленные по этому рецепту грибы в сметанном соусе прекрасно сочетаются с любым гарниром.

Взято отсюда

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