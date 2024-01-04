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Хреновина

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Хреновина

Хреновина – традиционный сибирский соус с острым вкусом и пряным ароматом, который подают в качестве приправы ко вторым блюдам. Рецепт хреновины от настоящей сибирячки – вашему вниманию 😉

Описание приготовления:

Существует несколько названий этого соуса: хреновая закуска, хренодер, огонек, горлодер, ПХЧ (помидоры-хрен-чеснок), кобра, фантомас, чемергес и вырвиглаз. Хреновина особо распространена в Сибири. Считается, что употребление в пищу этого соуса предотвращает простудные заболевания и защищает от инфекций желудочно-кишечного тракта.

Хреновину подают как к горячим, так и к холодным блюдам. Она отлично подчеркивает вкус жареного и отварного мяса, пельменей. Этот соус подают к мантам и шашлыкам. Хреновая закуска часто упоминается в качестве приправы в рецептах блюд русской кухни.

Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин

Основной ингредиент: Овощи / Хрен

Блюдо: Соусы / К мясу

География кухни: Русская кухня / Сибирская кухня

Состав / Ингредиенты:

  • Хрен 100 Грамм
  • Помидоры 1 Килограмм
  • Чеснок 40 Грамм
  • Соль 2 Чайных ложки
  • Сахар 1 Чайная ложка

Количество порций 1

Калорийность

101 ккал

Калорийность

0 г

Белки

3 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Хреновина”

Хреновина

Подготовьте нехитрые продукты: вымойте и очистите хрен и чеснок, вымойте помидоры и удалите плодоножку.

Хреновина

Пропустите овощи на мясорубке через крупную решетку. Добавьте соль и сахар, все тщательно перемешайте.

Хреновина

Готовый соус переложить в стерильные банки, закройте крышками и поставьте в холодильник. Из данного количества продуктов выход готового продукта – 1 литр. Следует отметить, что чем больше в этом соусе содержится чеснока и хрена – тем дольше ее можно хранить. Если хреновина получилась слишком острой, в нее можно добавить тертое яблоко, лучше всего подойдет сорт Антоновка.

Взято отсюда

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