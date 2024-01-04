Хреновина – традиционный сибирский соус с острым вкусом и пряным ароматом, который подают в качестве приправы ко вторым блюдам. Рецепт хреновины от настоящей сибирячки – вашему вниманию 😉
Описание приготовления:
Существует несколько названий этого соуса: хреновая закуска, хренодер, огонек, горлодер, ПХЧ (помидоры-хрен-чеснок), кобра, фантомас, чемергес и вырвиглаз. Хреновина особо распространена в Сибири. Считается, что употребление в пищу этого соуса предотвращает простудные заболевания и защищает от инфекций желудочно-кишечного тракта.
Хреновину подают как к горячим, так и к холодным блюдам. Она отлично подчеркивает вкус жареного и отварного мяса, пельменей. Этот соус подают к мантам и шашлыкам. Хреновая закуска часто упоминается в качестве приправы в рецептах блюд русской кухни.
Назначение: На ужин / Недорого / Семейный ужин
Основной ингредиент: Овощи / Хрен
Блюдо: Соусы / К мясу
География кухни: Русская кухня / Сибирская кухня
Состав / Ингредиенты:
- Хрен 100 Грамм
- Помидоры 1 Килограмм
- Чеснок 40 Грамм
- Соль 2 Чайных ложки
- Сахар 1 Чайная ложка
Количество порций 1
Калорийность
101 ккал
Калорийность
0 г
Белки
3 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Хреновина”
Подготовьте нехитрые продукты: вымойте и очистите хрен и чеснок, вымойте помидоры и удалите плодоножку.
Пропустите овощи на мясорубке через крупную решетку. Добавьте соль и сахар, все тщательно перемешайте.
Готовый соус переложить в стерильные банки, закройте крышками и поставьте в холодильник. Из данного количества продуктов выход готового продукта – 1 литр. Следует отметить, что чем больше в этом соусе содержится чеснока и хрена – тем дольше ее можно хранить. Если хреновина получилась слишком острой, в нее можно добавить тертое яблоко, лучше всего подойдет сорт Антоновка.
Взято отсюда