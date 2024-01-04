Жареная сельдь с укропом и горчицей

Рецепт жареной сельди с укропом – для всех любителей рыбных блюд. Это блюдо является одним из классических блюд голландской традиционной кухни.
Описание приготовления:
Смешать укроп, горчицу и лимонный сок в маленькой миске.
Сделать ножом три надреза с каждой стороны сельди, разрезая только кожу. Смазать половиной горчичной смеси наружные стороны каждой рыбы, частично помещая ее в сделанные углубления.
Смазать рыбу небольшим количеством растопленного сливочного масла и жарить 5-6 минут. Перевернуть рыбу, смазать оставшейся смесью горчицы и укропа, полить оставшимся растопленным маслом и жарить еще 5-6 минут.
Посыпать сельдь небольшим количеством соли и перца перед подачей на стол.
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сельдь
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Горчица / Горькое
География кухни: Голландская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Укроп 4 Ст. ложки
- Горчица 6 Ст. ложек
- Лимонный сок 2 Ст. ложки
- Сельдь 4-8 Штук
- Масло или маргарин 2 Ст. ложки
Количество порций 4
Калорийность
180 ккал
Калорийность
15 г
Белки
13 г
Жиры
1 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Взято отсюда