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Жареная сельдь с укропом и горчицей

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Жареная сельдь с укропом и горчицей

Рецепт жареной сельди с укропом – для всех любителей рыбных блюд. Это блюдо является одним из классических блюд голландской традиционной кухни.

Описание приготовления:

Смешать укроп, горчицу и лимонный сок в маленькой миске.

Сделать ножом три надреза с каждой стороны сельди, разрезая только кожу. Смазать половиной горчичной смеси наружные стороны каждой рыбы, частично помещая ее в сделанные углубления.

Смазать рыбу небольшим количеством растопленного сливочного масла и жарить 5-6 минут. Перевернуть рыбу, смазать оставшейся смесью горчицы и укропа, полить оставшимся растопленным маслом и жарить еще 5-6 минут.

Посыпать сельдь небольшим количеством соли и перца перед подачей на стол.

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Сельдь

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Горчица / Горькое

География кухни: Голландская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Укроп 4 Ст. ложки
  • Горчица 6 Ст. ложек
  • Лимонный сок 2 Ст. ложки
  • Сельдь 4-8 Штук
  • Масло или маргарин 2 Ст. ложки

Количество порций 4

Калорийность

180 ккал

Калорийность

15 г

Белки

13 г

Жиры

1 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Взято отсюда

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