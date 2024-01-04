Это, наверное, самый быстрый и удачный рецепт приготовления кабачковой икры дома. Тушение овощей занимает не больше получаса. А все блюдо будет готово уже через 45 минут!

Описание приготовления:

Кабачковая икра — это одно из самых универсальных закусок-намазок, которые только можно себе представить! Употреблять её можно буквально по любому случаю. Тем более, что мой вариант, как приготовить кабачковую икру без моркови с томатной пастой, очень прост.

Назначение: Недорого

Основной ингредиент: Овощи

Блюдо: Соусы / Закуски / Томатная паста Диета: Постные блюда

Состав / Ингредиенты:

Кабачки 1,5 Килограмма

Лук репчатый 2 Штуки

Томатная паста 2 Ст. ложки

Чеснок 4 Зубчика

Соль, перец По вкусу

Растительное масло 3 Ст. ложки

Количество порций 10

Калорийность

198 ккал

Калорийность

0 г

Белки

18 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кабачковая икра без моркови с томатной пастой”

Лук очистите, промойте и нарежьте небольшими кубиками.

На раскаленной сковороде обжарьте лук до приятного золотистого цвета.

Кабачки очистите, нарежьте кубиками и добавьте к луку. Тушите под закрытой крышкой 15 минут. Должна испариться вся жидкость, следите за тем, чтобы кабачки не пригорали.

Добавьте томатную пасту, соль, черный перец и давленый чеснок. Все перемешайте и тушите 3-4 минуты.

Измельчите овощи с помощью блендера до однородной массы.

Кабачковая икра готова к употреблению.



Взято отсюда