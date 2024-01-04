Это, наверное, самый быстрый и удачный рецепт приготовления кабачковой икры дома. Тушение овощей занимает не больше получаса. А все блюдо будет готово уже через 45 минут!
Описание приготовления:
Кабачковая икра — это одно из самых универсальных закусок-намазок, которые только можно себе представить! Употреблять её можно буквально по любому случаю. Тем более, что мой вариант, как приготовить кабачковую икру без моркови с томатной пастой, очень прост.
Назначение: Недорого
Основной ингредиент: Овощи
Блюдо: Соусы / Закуски / Томатная паста Диета: Постные блюда
Состав / Ингредиенты:
- Кабачки 1,5 Килограмма
- Лук репчатый 2 Штуки
- Томатная паста 2 Ст. ложки
- Чеснок 4 Зубчика
- Соль, перец По вкусу
- Растительное масло 3 Ст. ложки
Количество порций 10
Калорийность
198 ккал
Калорийность
0 г
Белки
18 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Кабачковая икра без моркови с томатной пастой”
Лук очистите, промойте и нарежьте небольшими кубиками.
На раскаленной сковороде обжарьте лук до приятного золотистого цвета.
Кабачки очистите, нарежьте кубиками и добавьте к луку. Тушите под закрытой крышкой 15 минут. Должна испариться вся жидкость, следите за тем, чтобы кабачки не пригорали.
Добавьте томатную пасту, соль, черный перец и давленый чеснок. Все перемешайте и тушите 3-4 минуты.
Измельчите овощи с помощью блендера до однородной массы.
Кабачковая икра готова к употреблению.
Взято отсюда