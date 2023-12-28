Интересное блюдо для тех, кто любит морепродукты. Сметанный соус в сочетании с кальмарами – настоящий гармоничный ансамбль!
Описание приготовления:
Приготовить кальмары в сметанном соусе в домашних условиях очень просто. Такое блюдо станет отличным решением для обеда и даже для приема гостей. Все любители морепродуктов порадуют свои вкусовые рецепторы нежными и невероятно вкусными кальмарами.
Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол
Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Сметанный соус
Состав / Ингредиенты:
- Кальмар 4 Штуки
- Сметана 200 Грамм
- Мука 1 Ст. ложка
- Сливочное масло 2 Ст. ложки
- Соль и перец По вкусу
Количество порций 6
Калорийность
201 ккал
Калорийность
13 г
Белки
15 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Кальмары в сметанном соусе”
1. Если хотите, чтобы ваши кальмары получились нежными, отварите их не более трех минут и бросать их лучше в кипящую подсоленную воду. Помните об этом, иначе морепродукты станут жесткими. Чтобы приготовить кальмары в сметанном соусе в домашних условиях, достаточно минимальных кулинарных навыков и желания.
2. Остудите кальмары и только после этого их можно нарезать. Лучше измельчить их соломкой.
3. Обваляйте кальмары в муке и отправьте жариться на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривать их нужно не более пяти минут на среднем огне, а в самом конце рекомендую добавить 2 столовые ложки сливочного масла и сметану. На 4 тушки кальмаров у мня ушло 200 гр сметаны. Я брала 15%.
4. В сметане кальмары тушатся несколько минут. Именно в этот момент их можно поперчить и после готовности переложить в специальное блюдо с высокими бортами. Подавать кальмары можно с картофельным пюре или рисом. Также неплохо они сочетаются со свежими овощами.
Взято отсюда