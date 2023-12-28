Интересное блюдо для тех, кто любит морепродукты. Сметанный соус в сочетании с кальмарами – настоящий гармоничный ансамбль!

Описание приготовления:

Приготовить кальмары в сметанном соусе в домашних условиях очень просто. Такое блюдо станет отличным решением для обеда и даже для приема гостей. Все любители морепродуктов порадуют свои вкусовые рецепторы нежными и невероятно вкусными кальмарами.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол

Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Морепродукты / Кальмары

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Сметанный соус

Состав / Ингредиенты:

Кальмар 4 Штуки

Сметана 200 Грамм

Мука 1 Ст. ложка

Сливочное масло 2 Ст. ложки

Соль и перец По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

201 ккал

Калорийность

13 г

Белки

15 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кальмары в сметанном соусе”

1. Если хотите, чтобы ваши кальмары получились нежными, отварите их не более трех минут и бросать их лучше в кипящую подсоленную воду. Помните об этом, иначе морепродукты станут жесткими. Чтобы приготовить кальмары в сметанном соусе в домашних условиях, достаточно минимальных кулинарных навыков и желания.

2. Остудите кальмары и только после этого их можно нарезать. Лучше измельчить их соломкой.

3. Обваляйте кальмары в муке и отправьте жариться на разогретую сковороду с растительным маслом. Обжаривать их нужно не более пяти минут на среднем огне, а в самом конце рекомендую добавить 2 столовые ложки сливочного масла и сметану. На 4 тушки кальмаров у мня ушло 200 гр сметаны. Я брала 15%.

4. В сметане кальмары тушатся несколько минут. Именно в этот момент их можно поперчить и после готовности переложить в специальное блюдо с высокими бортами. Подавать кальмары можно с картофельным пюре или рисом. Также неплохо они сочетаются со свежими овощами.



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