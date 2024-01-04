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Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

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Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

Итальянская кухня привлекает своей пикантностью и невероятными вкусовыми сочетаниями. Предлагаю приготовить каннеллони с фаршем и томатами под нежным соусом бешамель. Получается очень аппетитно!

Описание приготовления:

Перед вами – простой рецепт приготовления каннеллони с фаршем под соусом бешамель. Для начало нужно обжарить фарш, затем обжаривается лук с чесноком и томатами. Перемешиваем фарш, томаты, лук и чеснок, посолив и поперчив по вкусу. Отдельно варим соус бешамель. Наполняем каннеллони начинкой и перекладываем их в форму для запекания. Заливаем соусом и запекаем в духовке 25 минут. После чего присыпаем тертым сыром и готовим еще 10 минут. Удачи!

Назначение: На обед / На ужин

Основной ингредиент: Мясо / Молочные продукты / Молоко / Макароны / Фарш / Каннеллони

Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус Бешамель

География кухни: Итальянская / Европейская

Состав / Ингредиенты:

  • Каннеллони 250 Грамм
  • Фарш 600 Грамм
  • Помидоры 4 Штуки
  • Лук репчатый 2 Штуки
  • Чеснок 4 Зубчика
  • Сыр твердый 200 Грамм
  • Масло растительное По вкусу
  • Соль и перец По вкусу
  • Масло сливочное 60 Грамм
  • Мука 3 Ст. ложки
  • Молоко 1 Литр

Количество порций 4

Калорийность

202 ккал

Калорийность

11 г

Белки

11 г

Жиры

13 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Каннеллони с фаршем под соусом бешамель”

Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

Разогреваем сковороду, вливаем в нее 3-4 ст.л. воды и кладем фарш. Помешивая, готовим, пока не испарится вода, а фарш не поменяет свой цвет. Перекладываем фарш в тарелку.

Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

Разогреваем в сковороде масло. Обжариваем на нем измельченный лук с чесноком. Через 10 минут добавляем мелко порезанные помидоры без шкурки, тушим еще 10 минут, постоянно помешивая.

Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

Перекладываем помидоры с луком и чесноком к фаршу. Добавляем соль и перец по вкусу, тщательно перемешиваем.

Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

Растопите в сковороде сливочное масло и засыпьте муку. Помешивая, обжариваем 2 минуты.

Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

Тонкой струйкой вливаем молоко. Помешивая, доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим до загустения. Соль по вкусу.

Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

Наполняем начинкой каннеллони.

Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

Аккуратно складываем каннеллони в форму для запекания. Заливаем соусом бешамель.

Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

Отправляем блюдо в духовку и запекаем 25 минут, температура 200 градусов. По прошествии времени, присыпаем трубочки тертым сыром и запекаем еще 10 минут.

Каннеллони с фаршем под соусом бешамель

Приятного аппетита!

Взято отсюда

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