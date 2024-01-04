Итальянская кухня привлекает своей пикантностью и невероятными вкусовыми сочетаниями. Предлагаю приготовить каннеллони с фаршем и томатами под нежным соусом бешамель. Получается очень аппетитно!
Описание приготовления:
Перед вами – простой рецепт приготовления каннеллони с фаршем под соусом бешамель. Для начало нужно обжарить фарш, затем обжаривается лук с чесноком и томатами. Перемешиваем фарш, томаты, лук и чеснок, посолив и поперчив по вкусу. Отдельно варим соус бешамель. Наполняем каннеллони начинкой и перекладываем их в форму для запекания. Заливаем соусом и запекаем в духовке 25 минут. После чего присыпаем тертым сыром и готовим еще 10 минут. Удачи!
Назначение: На обед / На ужин
Основной ингредиент: Мясо / Молочные продукты / Молоко / Макароны / Фарш / Каннеллони
Блюдо: Соусы / Горячие блюда / Соус Бешамель
География кухни: Итальянская / Европейская
Состав / Ингредиенты:
- Каннеллони 250 Грамм
- Фарш 600 Грамм
- Помидоры 4 Штуки
- Лук репчатый 2 Штуки
- Чеснок 4 Зубчика
- Сыр твердый 200 Грамм
- Масло растительное По вкусу
- Соль и перец По вкусу
- Масло сливочное 60 Грамм
- Мука 3 Ст. ложки
- Молоко 1 Литр
Количество порций 4
Калорийность
202 ккал
Калорийность
11 г
Белки
11 г
Жиры
13 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Каннеллони с фаршем под соусом бешамель”
Разогреваем сковороду, вливаем в нее 3-4 ст.л. воды и кладем фарш. Помешивая, готовим, пока не испарится вода, а фарш не поменяет свой цвет. Перекладываем фарш в тарелку.
Разогреваем в сковороде масло. Обжариваем на нем измельченный лук с чесноком. Через 10 минут добавляем мелко порезанные помидоры без шкурки, тушим еще 10 минут, постоянно помешивая.
Перекладываем помидоры с луком и чесноком к фаршу. Добавляем соль и перец по вкусу, тщательно перемешиваем.
Растопите в сковороде сливочное масло и засыпьте муку. Помешивая, обжариваем 2 минуты.
Тонкой струйкой вливаем молоко. Помешивая, доводим до кипения. Уменьшаем огонь и варим до загустения. Соль по вкусу.
Наполняем начинкой каннеллони.
Аккуратно складываем каннеллони в форму для запекания. Заливаем соусом бешамель.
Отправляем блюдо в духовку и запекаем 25 минут, температура 200 градусов. По прошествии времени, присыпаем трубочки тертым сыром и запекаем еще 10 минут.
Приятного аппетита!
Взято отсюда