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Кефирно-чесночный соус для шаурмы

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Кефирно-чесночный соус для шаурмы

Без пикантного чесночного соуса невозможно представить себе вкусную румяную шаурму. Именно он придает ей тот аромат и вкус, о котором мы все так мечтаем. А готовится соус из самых обычных продуктов!

Описание приготовления:

Вы можете приготовить чесночный соус заранее за 1-2 часа до подачи и хранить в холодильнике в закрытой банке или контейнере. Обязательно дайте соусу некоторое время настояться, чтобы чесночный аромат как следует пропитал жидкость.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Молочные продукты / Кефир

Блюдо: Соусы / Чесночный соус

Состав / Ингредиенты:

  • Кефир 200 Миллилитров (любой жирности)
  • Чеснок 2-3 Зубчиков
  • Соль 2-3 Щепоток
  • Перец черный молотый 1 Щепотка
  • Лук зеленый 2-3 Штук
  • Петрушка 1/4 Пучка

Количество порций 2

Калорийность

57 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кефирно-чесночный соус для шаурмы”

Кефирно-чесночный соус для шаурмы

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно использовать кефир любой жирности или разбавить его пополам со сметаной любой жирности, тогда соус получится более густым.

Кефирно-чесночный соус для шаурмы

Очистите чесночные зубчики от шелухи и промойте в воде вместе с зеленым луком, петрушкой. Измельчите. По желанию чесночные зубчики можно пропустить через специальный пресс.

Кефирно-чесночный соус для шаурмы

Влейте кефир в глубокую емкость для погружного блендера и всыпьте туда же все приготовленные нарезки.

Кефирно-чесночный соус для шаурмы

Добавьте соль и молотый черный перец. Измельчите все примерно 2-3 минуты, приподнимая нарезки со дна, чтобы они не остались нарезанными.

Кефирно-чесночный соус для шаурмы

Перелейте соус в пиалу или соусник и поместите на холод примерно на 30 минут. За это время он пропитается ароматом и вкусом чеснока, зеленого лука и петрушки. Подавайте соус к шаурме охлажденным.

Взято отсюда

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