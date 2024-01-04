Без пикантного чесночного соуса невозможно представить себе вкусную румяную шаурму. Именно он придает ей тот аромат и вкус, о котором мы все так мечтаем. А готовится соус из самых обычных продуктов!

Описание приготовления:

Вы можете приготовить чесночный соус заранее за 1-2 часа до подачи и хранить в холодильнике в закрытой банке или контейнере. Обязательно дайте соусу некоторое время настояться, чтобы чесночный аромат как следует пропитал жидкость.

Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Молочные продукты / Кефир

Блюдо: Соусы / Чесночный соус

Состав / Ингредиенты:

Кефир 200 Миллилитров (любой жирности)

Чеснок 2-3 Зубчиков

Соль 2-3 Щепоток

Перец черный молотый 1 Щепотка

Лук зеленый 2-3 Штук

Петрушка 1/4 Пучка

Количество порций 2

Калорийность

57 ккал

Калорийность

3 г

Белки

3 г

Жиры

5 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кефирно-чесночный соус для шаурмы”

Подготовьте указанные ингредиенты. Можно использовать кефир любой жирности или разбавить его пополам со сметаной любой жирности, тогда соус получится более густым.

Очистите чесночные зубчики от шелухи и промойте в воде вместе с зеленым луком, петрушкой. Измельчите. По желанию чесночные зубчики можно пропустить через специальный пресс.

Влейте кефир в глубокую емкость для погружного блендера и всыпьте туда же все приготовленные нарезки.

Добавьте соль и молотый черный перец. Измельчите все примерно 2-3 минуты, приподнимая нарезки со дна, чтобы они не остались нарезанными.

Перелейте соус в пиалу или соусник и поместите на холод примерно на 30 минут. За это время он пропитается ароматом и вкусом чеснока, зеленого лука и петрушки. Подавайте соус к шаурме охлажденным.



Взято отсюда