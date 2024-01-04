Без пикантного чесночного соуса невозможно представить себе вкусную румяную шаурму. Именно он придает ей тот аромат и вкус, о котором мы все так мечтаем. А готовится соус из самых обычных продуктов!
Описание приготовления:
Вы можете приготовить чесночный соус заранее за 1-2 часа до подачи и хранить в холодильнике в закрытой банке или контейнере. Обязательно дайте соусу некоторое время настояться, чтобы чесночный аромат как следует пропитал жидкость.
Основной ингредиент: Овощи / Чеснок / Молочные продукты / Кефир
Блюдо: Соусы / Чесночный соус
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 200 Миллилитров (любой жирности)
- Чеснок 2-3 Зубчиков
- Соль 2-3 Щепоток
- Перец черный молотый 1 Щепотка
- Лук зеленый 2-3 Штук
- Петрушка 1/4 Пучка
Количество порций 2
Калорийность
57 ккал
Калорийность
3 г
Белки
3 г
Жиры
5 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Кефирно-чесночный соус для шаурмы”
Подготовьте указанные ингредиенты. Можно использовать кефир любой жирности или разбавить его пополам со сметаной любой жирности, тогда соус получится более густым.
Очистите чесночные зубчики от шелухи и промойте в воде вместе с зеленым луком, петрушкой. Измельчите. По желанию чесночные зубчики можно пропустить через специальный пресс.
Влейте кефир в глубокую емкость для погружного блендера и всыпьте туда же все приготовленные нарезки.
Добавьте соль и молотый черный перец. Измельчите все примерно 2-3 минуты, приподнимая нарезки со дна, чтобы они не остались нарезанными.
Перелейте соус в пиалу или соусник и поместите на холод примерно на 30 минут. За это время он пропитается ароматом и вкусом чеснока, зеленого лука и петрушки. Подавайте соус к шаурме охлажденным.
Взято отсюда