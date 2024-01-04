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Кетчуп из кабачков

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Кетчуп из кабачков

Кетчуп – отличное решение для переработки излишек овощей. Для его приготовления можно брать не только томаты, но и кабачки, а степень измельчения овоща можно регулировать по желанию. Делюсь рецептом!

Описание приготовления:

Процесс приготовления кетчупа сам по себе простой и не занимает много времени. Но есть небольшие нюансы, на которые стоит обратить внимание. Для приготовления соуса подойдут любые кабачки, но чем плод старее, тем дольше придется выпаривать жидкость. Также важный момент – держите кастрюлю закрытой, дабы избежать ожогов. Специи вы можете смело брать на свой вкус.

Основной ингредиент: Овощи / Кабачок

Блюдо: Заготовки / Соусы / Консервация / Кетчуп

Состав / Ингредиенты:

  • Кабачки 1 Килограмм
  • Томатная паста 300 Грамм
  • Сахар 80 Грамм
  • Соль 26 Грамм
  • Специя "5 перцев" 1/2 Чайных ложки
  • Уксусная эссенция 70% 2,5 Чайных ложки
  • Вода 480 Миллилитров (300 мл. – в томатную пасту, 180 мл. – в кабачки)
  • Кориандр По вкусу (по желанию)

Количество порций 3

Как приготовить “Кетчуп из кабачков”

Кетчуп из кабачков

Подготовьте необходимые ингредиенты. Кабачки вымойте и снимите кожуру.

Кетчуп из кабачков

Кабачки нарежьте небольшими кусочками и переложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте 180 мл. воды, закройте крышкой и поставьте на средней огонь. Когда кабачки закипят, огонь убавьте.

Кетчуп из кабачков

Распарьте до мягкого состояния и испарения жидкости.

Кетчуп из кабачков

Смешайте томатную пасту и 300 мл. воды. Добавьте специи, соль, сахар. Перемешайте и оставьте на 20 минут.

Кетчуп из кабачков

Спустя время перелейте томатную массу к кабачкам.

Кетчуп из кабачков

Пробейте погружным блендером до однородного состояния. Если у вас нет погружного блендера, тогда пропустите кабачки через мясорубку с мелкой решеткой дважды и только потом добавьте томатную массу, перемешайте. Поставьте соус на средней огонь, закройте крышкой и после первых "плюхов" убавьте огонь и варите 20 минут. Перед помешиванием, кастрюлю необходимо снять с огня, перемешать и опять поставить вариться.

Кетчуп из кабачков

По истечении времени добавьте уксусную эссенцию и проварите еще 10 минут. Снимите с огня.

Кетчуп из кабачков

Кетчуп разлейте в стерилизованные банки, закройте чистыми, сухими крышками. Переверните, укутайте и охладите.

Кетчуп из кабачков

Из указанного количества ингредиентов, получилось 2 баночки объемом 0,55 мл. Вкусных вам заготовок!

Совет от повара:

Чтобы подчеркнуть вкус кетчупа, добавьте специи с ярко выраженным вкусом: сельдерей, фенхель, розмарин, кориандр.

Взято отсюда

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