Кетчуп – отличное решение для переработки излишек овощей. Для его приготовления можно брать не только томаты, но и кабачки, а степень измельчения овоща можно регулировать по желанию. Делюсь рецептом!

Описание приготовления:

Процесс приготовления кетчупа сам по себе простой и не занимает много времени. Но есть небольшие нюансы, на которые стоит обратить внимание. Для приготовления соуса подойдут любые кабачки, но чем плод старее, тем дольше придется выпаривать жидкость. Также важный момент – держите кастрюлю закрытой, дабы избежать ожогов. Специи вы можете смело брать на свой вкус.

Основной ингредиент: Овощи / Кабачок

Блюдо: Заготовки / Соусы / Консервация / Кетчуп

Состав / Ингредиенты:

Кабачки 1 Килограмм

Томатная паста 300 Грамм

Сахар 80 Грамм

Соль 26 Грамм

Специя "5 перцев" 1/2 Чайных ложки

Уксусная эссенция 70% 2,5 Чайных ложки

Вода 480 Миллилитров (300 мл. – в томатную пасту, 180 мл. – в кабачки)

Кориандр По вкусу (по желанию)

Количество порций 3

Как приготовить “Кетчуп из кабачков”

Подготовьте необходимые ингредиенты. Кабачки вымойте и снимите кожуру.

Кабачки нарежьте небольшими кусочками и переложите в кастрюлю с толстым дном. Добавьте 180 мл. воды, закройте крышкой и поставьте на средней огонь. Когда кабачки закипят, огонь убавьте.

Распарьте до мягкого состояния и испарения жидкости.

Смешайте томатную пасту и 300 мл. воды. Добавьте специи, соль, сахар. Перемешайте и оставьте на 20 минут.

Спустя время перелейте томатную массу к кабачкам.

Пробейте погружным блендером до однородного состояния. Если у вас нет погружного блендера, тогда пропустите кабачки через мясорубку с мелкой решеткой дважды и только потом добавьте томатную массу, перемешайте. Поставьте соус на средней огонь, закройте крышкой и после первых "плюхов" убавьте огонь и варите 20 минут. Перед помешиванием, кастрюлю необходимо снять с огня, перемешать и опять поставить вариться.

По истечении времени добавьте уксусную эссенцию и проварите еще 10 минут. Снимите с огня.

Кетчуп разлейте в стерилизованные банки, закройте чистыми, сухими крышками. Переверните, укутайте и охладите.

Из указанного количества ингредиентов, получилось 2 баночки объемом 0,55 мл. Вкусных вам заготовок!

Совет от повара:

Чтобы подчеркнуть вкус кетчупа, добавьте специи с ярко выраженным вкусом: сельдерей, фенхель, розмарин, кориандр.



Взято отсюда