А вы знаете, что кетчуп можно приготовить не только из помидоров, но и из слив? Получается шикарный по вкусу соус, после которого вы вряд ли захотите покупать кетчупы в магазинах.

Описание приготовления:

Приготовить кетчуп из слив очень просто, пошаговые рекомендации к рецепту помогут вам в этом. Готовьте с удовольствием!

Основной ингредиент: Фрукты / Слива

Блюдо: Заготовки / Соусы / Кетчуп

Состав / Ингредиенты:

Сливы 1 Килограмм (вес в очищенном виде)

Острый перчик чили 2 Штуки

Чеснок 1-1,5 Штуки

Томатная паста 140 Грамм

Соль 1 Чайная ложка

Сахар 3 Чайных ложки

Базилик сухой 1 Чайная ложка

Паприка молотая 0,5 Чайных ложки

Гвоздика 6 Штук

Уксус яблочный 1 Ст. ложка

Корица молотая 0,5 Чайных ложки

Орегано 1 Чайная ложка

Болгарский перец 1 Штука

Количество порций 2

Как приготовить “Кетчуп из слив”

Подготовьте ингредиенты.

Сливы очистите от косточек. Очистите чеснок. Очистите и порежьте на дольки болгарский перец. Перец чили можно не чистить от семян, если любите поострее.

Перекрутите через мясорубку подготовленные сливы и перец, гвоздику можно тоже пропустить через мясорубку или растереть в ступке. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и доведите до кипения.

Когда соус закипит, добавьте все специи, пряности, соль и сахар по вкусу. Влейте яблочный уксус, который к тому же является консервантом. Варите до готовности, на это уходит 30-40 минут.

Пока кетчуп варится, подготовьте банки и крышки. Промойте их с питьевой содой, простерилизуйте над кипятком и сразу разложите в них горячий соус. Затем банки переверните вверх дном и накройте теплым покрывалом, до полного остывания.

Из этого количества ингредиентов получается чуть более 1 литра кетчупа. Кетчуп очень вкусный, в меру острый, с пикантным, пряным вкусом. Готовлю такой соус каждый год, всегда уходит "на ура"! Подходит к рыбе, мясу и птице.



Взято отсюда