А вы знаете, что кетчуп можно приготовить не только из помидоров, но и из слив? Получается шикарный по вкусу соус, после которого вы вряд ли захотите покупать кетчупы в магазинах.
Описание приготовления:
Приготовить кетчуп из слив очень просто, пошаговые рекомендации к рецепту помогут вам в этом. Готовьте с удовольствием!
Основной ингредиент: Фрукты / Слива
Блюдо: Заготовки / Соусы / Кетчуп
Состав / Ингредиенты:
- Сливы 1 Килограмм (вес в очищенном виде)
- Острый перчик чили 2 Штуки
- Чеснок 1-1,5 Штуки
- Томатная паста 140 Грамм
- Соль 1 Чайная ложка
- Сахар 3 Чайных ложки
- Базилик сухой 1 Чайная ложка
- Паприка молотая 0,5 Чайных ложки
- Гвоздика 6 Штук
- Уксус яблочный 1 Ст. ложка
- Корица молотая 0,5 Чайных ложки
- Орегано 1 Чайная ложка
- Болгарский перец 1 Штука
Количество порций 2
Как приготовить “Кетчуп из слив”
Подготовьте ингредиенты.
Сливы очистите от косточек. Очистите чеснок. Очистите и порежьте на дольки болгарский перец. Перец чили можно не чистить от семян, если любите поострее.
Перекрутите через мясорубку подготовленные сливы и перец, гвоздику можно тоже пропустить через мясорубку или растереть в ступке. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и доведите до кипения.
Когда соус закипит, добавьте все специи, пряности, соль и сахар по вкусу. Влейте яблочный уксус, который к тому же является консервантом. Варите до готовности, на это уходит 30-40 минут.
Пока кетчуп варится, подготовьте банки и крышки. Промойте их с питьевой содой, простерилизуйте над кипятком и сразу разложите в них горячий соус. Затем банки переверните вверх дном и накройте теплым покрывалом, до полного остывания.
Из этого количества ингредиентов получается чуть более 1 литра кетчупа. Кетчуп очень вкусный, в меру острый, с пикантным, пряным вкусом. Готовлю такой соус каждый год, всегда уходит "на ура"! Подходит к рыбе, мясу и птице.
Взято отсюда