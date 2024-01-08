Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Кетчуп из слив

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Кетчуп из слив

А вы знаете, что кетчуп можно приготовить не только из помидоров, но и из слив? Получается шикарный по вкусу соус, после которого вы вряд ли захотите покупать кетчупы в магазинах.

Описание приготовления:

Приготовить кетчуп из слив очень просто, пошаговые рекомендации к рецепту помогут вам в этом. Готовьте с удовольствием!

Основной ингредиент: Фрукты / Слива

Блюдо: Заготовки / Соусы / Кетчуп

Состав / Ингредиенты:

  • Сливы 1 Килограмм (вес в очищенном виде)
  • Острый перчик чили 2 Штуки
  • Чеснок 1-1,5 Штуки
  • Томатная паста 140 Грамм
  • Соль 1 Чайная ложка
  • Сахар 3 Чайных ложки
  • Базилик сухой 1 Чайная ложка
  • Паприка молотая 0,5 Чайных ложки
  • Гвоздика 6 Штук
  • Уксус яблочный 1 Ст. ложка
  • Корица молотая 0,5 Чайных ложки
  • Орегано 1 Чайная ложка
  • Болгарский перец 1 Штука

Количество порций 2

Как приготовить “Кетчуп из слив”

Кетчуп из слив

Подготовьте ингредиенты.

Кетчуп из слив

Сливы очистите от косточек. Очистите чеснок. Очистите и порежьте на дольки болгарский перец. Перец чили можно не чистить от семян, если любите поострее.

Кетчуп из слив

Перекрутите через мясорубку подготовленные сливы и перец, гвоздику можно тоже пропустить через мясорубку или растереть в ступке. Поставьте кастрюлю на небольшой огонь и доведите до кипения.

Кетчуп из слив

Когда соус закипит, добавьте все специи, пряности, соль и сахар по вкусу. Влейте яблочный уксус, который к тому же является консервантом. Варите до готовности, на это уходит 30-40 минут.

Кетчуп из слив

Пока кетчуп варится, подготовьте банки и крышки. Промойте их с питьевой содой, простерилизуйте над кипятком и сразу разложите в них горячий соус. Затем банки переверните вверх дном и накройте теплым покрывалом, до полного остывания.

Кетчуп из слив

Из этого количества ингредиентов получается чуть более 1 литра кетчупа. Кетчуп очень вкусный, в меру острый, с пикантным, пряным вкусом. Готовлю такой соус каждый год, всегда уходит "на ура"! Подходит к рыбе, мясу и птице.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Погода

Ветер до 100 км/ч, дождь и метели. Алтайский край ждет штормовая погода

08.01.2024

 Соусы

Кетчуп из слив

08.01.2024

 Погода

Рэперу, пришедшему на вечеринку Ивлеевой, вручили повестку в военкомат

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

В Днепропетровске прогремела серия взрывов, сообщают украинские СМИ

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ сообщили о серии взрывов в городах на востоке Украины

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

Стало известно о взрывах на территории завода в подконтрольном ВСУ Херсоне

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

Распад Украины неизбежен, заявил глава парламента Крыма

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

СМИ: согласованный бюджет правительства США не включает помощь Киеву

08.01.2024

 Специальная Военная Операция

Кулеба высказался о перспективах заморозки конфликта с Россией

08.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix