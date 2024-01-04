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Кетчуп на зиму “Пальчики оближешь”

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Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"

Приготовьте всего один раз этот кетчуп и вы больше не захотите никогда покупать его в магазине. Кетчуп получается в меру острым, с удачным сочетанием кислоты и сладости. Попробуйте!

Описание приготовления:

Такой кетчуп можно подать к абсолютно любому блюду – будь то мясо, рыбка или макароны. Зимой вы будете очень довольны, что летом позаботились о приготовлении этого вкусного и ароматного соуса. К тому же готовится он очень просто, да и выход неплохой – из указанного количества ингредиентов у меня получилось 2 баночки объемом 500 мл. Обязательно попробуйте приготовить кетчуп на зиму "Пальчики оближешь".

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Заготовки / Соусы / Кетчуп

Состав / Ингредиенты:

  • Помидоры 1 Килограмм
  • Яблоки 300-400 Грамм
  • Лук репчатый 3-5 Штук
  • Соль 1-1,5 Чайных ложки
  • Сахар 3-5 Ст. ложек
  • Перец красный молотый 1/2 Чайных ложки
  • Орегано сушеный 1/2 Чайных ложки
  • Уксус 9% 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

73 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"”

Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"

Помидоры порежьте на небольшие куски. У меня мелкие помидоры, поэтому я порезала каждый на 6 частей.

Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"

Лук порежьте тонкими полукольцами или четвертькольцами, в зависимости от размера луковицы.

Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"

Яблоки порежьте дольками. Количество яблок и лука можно варьировать по своему вкусу и желанию. Я кладу яблок достаточно много по сравнению с количеством помидор, мне нравится, какой приятный оттенок вкуса они придают томатам.

Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"

Добавьте в кастрюлю соль, сахар, красный перец и орегано. Любителям базилика можно добавить пару листиков этой пряности – получится очень пикантно.

Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"

Поставьте кастрюльку на огонь и варите на среднем огне минут 10. За это время выделится достаточно много сока, а овощи и яблоки станут мягкими.

Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"

С помощью блендера пюрируйте содержимое кастрюли до однородного состояния.

Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"

Снова поставьте кастрюлю с кетчупом на огонь и уваривайте до нужного вам состояния. Мне нравится, когда кетчуп не слишком густой. Накройте кетчуп крышкой, когда будете варить, а то при кипении он будет немного стрелять из-за своей густоты.

Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"

За 2 минуты до готовности кетчупа добавьте уксус и перемешайте. Затем готовый кетчуп разлейте по стерильным баночкам и закатайте. Храните кетчуп в темном и прохладном месте.

Взято отсюда

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