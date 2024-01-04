Приготовьте всего один раз этот кетчуп и вы больше не захотите никогда покупать его в магазине. Кетчуп получается в меру острым, с удачным сочетанием кислоты и сладости. Попробуйте!

Описание приготовления:

Такой кетчуп можно подать к абсолютно любому блюду – будь то мясо, рыбка или макароны. Зимой вы будете очень довольны, что летом позаботились о приготовлении этого вкусного и ароматного соуса. К тому же готовится он очень просто, да и выход неплохой – из указанного количества ингредиентов у меня получилось 2 баночки объемом 500 мл. Обязательно попробуйте приготовить кетчуп на зиму "Пальчики оближешь".

Основной ингредиент: Овощи / Помидор

Блюдо: Заготовки / Соусы / Кетчуп

Состав / Ингредиенты:

Помидоры 1 Килограмм

Яблоки 300-400 Грамм

Лук репчатый 3-5 Штук

Соль 1-1,5 Чайных ложки

Сахар 3-5 Ст. ложек

Перец красный молотый 1/2 Чайных ложки

Орегано сушеный 1/2 Чайных ложки

Уксус 9% 2 Ст. ложки

Количество порций 2

Калорийность

73 ккал

Калорийность

0 г

Белки

1 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кетчуп на зиму "Пальчики оближешь"”

Подготовьте все необходимые ингредиенты.

Помидоры порежьте на небольшие куски. У меня мелкие помидоры, поэтому я порезала каждый на 6 частей.

Лук порежьте тонкими полукольцами или четвертькольцами, в зависимости от размера луковицы.

Яблоки порежьте дольками. Количество яблок и лука можно варьировать по своему вкусу и желанию. Я кладу яблок достаточно много по сравнению с количеством помидор, мне нравится, какой приятный оттенок вкуса они придают томатам.

Добавьте в кастрюлю соль, сахар, красный перец и орегано. Любителям базилика можно добавить пару листиков этой пряности – получится очень пикантно.

Поставьте кастрюльку на огонь и варите на среднем огне минут 10. За это время выделится достаточно много сока, а овощи и яблоки станут мягкими.

С помощью блендера пюрируйте содержимое кастрюли до однородного состояния.

Снова поставьте кастрюлю с кетчупом на огонь и уваривайте до нужного вам состояния. Мне нравится, когда кетчуп не слишком густой. Накройте кетчуп крышкой, когда будете варить, а то при кипении он будет немного стрелять из-за своей густоты.

За 2 минуты до готовности кетчупа добавьте уксус и перемешайте. Затем готовый кетчуп разлейте по стерильным баночкам и закатайте. Храните кетчуп в темном и прохладном месте.



Взято отсюда