Недавно открыла для себя очень удачный рецепт кетчупа. Благодаря сливам, которые входят в состав соуса, он получается более густой и сладковатый. Процесс приготовления очень прост, смотрите!

Описание приготовления:

Загляните в мой рецепт, я расскажу вам, как приготовить кетчуп со сливами. Сорт слив имеет огромное значение, нужны только сладкие сливы, спелые. Не используйте алычу, она после варки становится очень кислой, кетчуп не спасет даже сахар. Сливы богаты пектином, поэтому соус по мере остывания будет хорошо загустевать, в процессе варки должно остаться две трети первоначального объема. Выход – 800 г.

Назначение: На обед / На ужин / На праздничный стол / Недорого / Летние

Основной ингредиент: Овощи / Лук / Помидор / Фрукты / Слива

Блюдо: Заготовки / Соусы / Консервация / Кетчуп

География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Помидор 2 Килограмма

Сливы 800 Грамм

Лук репчатый 2 Штуки

Сахар 100 Грамм

Соль 1 Ст. ложка

Орегано 1 Чайная ложка

Уксус 9% 30 Миллилитров

Чеснок 3-4 Зубчиков

Перец черный молотый 0,5 Чайных ложки

Количество порций 20

Калорийность

78 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

17 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Кетчуп со сливами”

Подготовьте продукты, тщательно вымойте помидоры и сливы, лук и чеснок очистите.

Помидоры порежьте на четвертинки, пропустите через соковыжималку для томатов, это позволит убрать кожуру и семена из кетчупа.

У слив удалите косточки, лук порежьте на четвертинки и измельчите.

В томатный сок положите сливы с луком. Перемешайте и поставьте кастрюлю на огонь. Варите без крышки 1 час.

Через час масса уваривается на треть примерно. Не забывайте периодически перемешивать кетчуп, чтобы он не пристал ко дну кастрюли. Добавьте специи, соль, сахар, уксус, мелко нарубленный чеснок. Проварите еще 10-15 минут.

Готовый кетчуп со сливами разлейте горячим по стерильным банкам и закрутите крышками. Переверните вверх дном и оставьте остывать. Через сутки кетчуп можно убрать в прохладное место для длительного хранения. Открытые банки храните только в холодильнике!



Взято отсюда