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Кисло-сладкий соус

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Кисло-сладкий соус

Рецепт приготовления китайского кисло-сладкого соуса к мясу, птице и рыбе однозначно заслуживает вашего внимания. Приготовьте этот соус – и ваши любимые блюда приобретут совершенно иной вкус!

Описание приготовления:

Кисло-сладкий соус – это база всей китайской, да и не только китайской кухни. Огромное количество китайских блюд немыслимо приготовить без этого соуса. Конечно, его можно купить уже готовым, однако покупной кисло-сладкий соус не такой вкусный, как свежеприготовленный в домашних условиях. Да и стоит дороговато. Впрочем, подавать этот соус можно и нужно не только к китайским блюдам. Например, лично мне нравится подавать его к отбивным из курицы – получается обалденно, хотя и непривычно. Довольно лишних слов, рассказываю, как приготовить кисло-сладкий соус.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Лук / Имбирь

Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / К рыбе / Сладкий соус / Кислый соус

География кухни: Китайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

  • Лук 2 Штуки (небольшой)
  • Корень имбиря 1 Штука (небольшой кусочек)
  • Чеснок 2 Зубчика
  • Растительное масло 2 Ст. ложки
  • Сухое белое вино 2 Ст. ложки
  • Соевый соус 2 Ст. ложки
  • Уксус 1 Ст. ложка
  • Томатный соус 3 Ст. ложки
  • Сахар 2 Ст. ложки
  • Фруктовый сок 125 Миллилитров (апельсиновый/ ананасовый )
  • Крахмал 1 Ст. ложка
  • Вода 2 Ст. ложки

Количество порций 3

Как приготовить “Кисло-сладкий соус”

Кисло-сладкий соус

1. Подготовьте необходимые продукты. Лук, чеснок, имбирь очистите.

Кисло-сладкий соус

2. Мелко нарежьте лук, чеснок, имбирь. Обжарьте на разогретом растительном масле в течение 2 минут, периодически помешивая.

Кисло-сладкий соус

3. Соедините соевый соус, уксус, вино, томатный соус, сахар, фруктовый сок (можно использовать как ананасовый, так и апельсиновый) в небольшой кастрюле. Доведите до кипения. Смешайте крахмал с водой и соедините с соусом.

Кисло-сладкий соус

4. Влейте смесь в сковороду к пассерованным овощам. Помешивая, готовьте до нужной вам густоты соуса.

Кисло-сладкий соус

5. Для более нежной консистенции соуса пробейте его в блендере. Вот и все. Удачи!

Взято отсюда

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