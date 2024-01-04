Рецепт приготовления китайского кисло-сладкого соуса к мясу, птице и рыбе однозначно заслуживает вашего внимания. Приготовьте этот соус – и ваши любимые блюда приобретут совершенно иной вкус!
Описание приготовления:
Кисло-сладкий соус – это база всей китайской, да и не только китайской кухни. Огромное количество китайских блюд немыслимо приготовить без этого соуса. Конечно, его можно купить уже готовым, однако покупной кисло-сладкий соус не такой вкусный, как свежеприготовленный в домашних условиях. Да и стоит дороговато. Впрочем, подавать этот соус можно и нужно не только к китайским блюдам. Например, лично мне нравится подавать его к отбивным из курицы – получается обалденно, хотя и непривычно. Довольно лишних слов, рассказываю, как приготовить кисло-сладкий соус.
Назначение: На ужин
Основной ингредиент: Овощи / Лук / Имбирь
Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / К рыбе / Сладкий соус / Кислый соус
География кухни: Китайская / Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Лук 2 Штуки (небольшой)
- Корень имбиря 1 Штука (небольшой кусочек)
- Чеснок 2 Зубчика
- Растительное масло 2 Ст. ложки
- Сухое белое вино 2 Ст. ложки
- Соевый соус 2 Ст. ложки
- Уксус 1 Ст. ложка
- Томатный соус 3 Ст. ложки
- Сахар 2 Ст. ложки
- Фруктовый сок 125 Миллилитров (апельсиновый/ ананасовый )
- Крахмал 1 Ст. ложка
- Вода 2 Ст. ложки
Количество порций 3
Как приготовить “Кисло-сладкий соус”
1. Подготовьте необходимые продукты. Лук, чеснок, имбирь очистите.
2. Мелко нарежьте лук, чеснок, имбирь. Обжарьте на разогретом растительном масле в течение 2 минут, периодически помешивая.
3. Соедините соевый соус, уксус, вино, томатный соус, сахар, фруктовый сок (можно использовать как ананасовый, так и апельсиновый) в небольшой кастрюле. Доведите до кипения. Смешайте крахмал с водой и соедините с соусом.
4. Влейте смесь в сковороду к пассерованным овощам. Помешивая, готовьте до нужной вам густоты соуса.
5. Для более нежной консистенции соуса пробейте его в блендере. Вот и все. Удачи!
Взято отсюда