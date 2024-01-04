Рецепт приготовления китайского кисло-сладкого соуса к мясу, птице и рыбе однозначно заслуживает вашего внимания. Приготовьте этот соус – и ваши любимые блюда приобретут совершенно иной вкус!

Описание приготовления:

Кисло-сладкий соус – это база всей китайской, да и не только китайской кухни. Огромное количество китайских блюд немыслимо приготовить без этого соуса. Конечно, его можно купить уже готовым, однако покупной кисло-сладкий соус не такой вкусный, как свежеприготовленный в домашних условиях. Да и стоит дороговато. Впрочем, подавать этот соус можно и нужно не только к китайским блюдам. Например, лично мне нравится подавать его к отбивным из курицы – получается обалденно, хотя и непривычно. Довольно лишних слов, рассказываю, как приготовить кисло-сладкий соус.

Назначение: На ужин

Основной ингредиент: Овощи / Лук / Имбирь

Блюдо: Соусы / К мясу / К птице / К рыбе / Сладкий соус / Кислый соус

География кухни: Китайская / Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Лук 2 Штуки (небольшой)

Корень имбиря 1 Штука (небольшой кусочек)

Чеснок 2 Зубчика

Растительное масло 2 Ст. ложки

Сухое белое вино 2 Ст. ложки

Соевый соус 2 Ст. ложки

Уксус 1 Ст. ложка

Томатный соус 3 Ст. ложки

Сахар 2 Ст. ложки

Фруктовый сок 125 Миллилитров (апельсиновый/ ананасовый )

Крахмал 1 Ст. ложка

Вода 2 Ст. ложки

Количество порций 3

Как приготовить “Кисло-сладкий соус”

1. Подготовьте необходимые продукты. Лук, чеснок, имбирь очистите.

2. Мелко нарежьте лук, чеснок, имбирь. Обжарьте на разогретом растительном масле в течение 2 минут, периодически помешивая.

3. Соедините соевый соус, уксус, вино, томатный соус, сахар, фруктовый сок (можно использовать как ананасовый, так и апельсиновый) в небольшой кастрюле. Доведите до кипения. Смешайте крахмал с водой и соедините с соусом.

4. Влейте смесь в сковороду к пассерованным овощам. Помешивая, готовьте до нужной вам густоты соуса.

5. Для более нежной консистенции соуса пробейте его в блендере. Вот и все. Удачи!



Взято отсюда