Такой соус можно подать к мороженому, сладким вареникам, блинам, оладьям, а также использовать в качестве крема для тортов.

Описание приготовления:

Соус не требует особых продуктов или приспособлений, достаточно иметь погружной блендер.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

Клубника 300 Грамм

Сахар 3 Ст. ложки

Вода 100 Миллилитров

Масло сливочное 1 Ст. ложка

Крахмал 1 Ст. ложка

Количество порций 5

Калорийность

115 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Клубничный соус”

1. Приготовим продукты для соуса.

2. Клубнику тщательно промываем под водой, убираем хвостики.

3. Складываем ягоды в чашу блендера.

4. Пюрируем смесь, состояние должно быть однородное, без комочков.

5. Переливаем в кастрюлю ягодное пюре. Добавляем сахар, масло. Ставим на медленный огонь.

6. Крахмал разводим в холодной воде.

7. Доводим клубнику с маслом до кипения, провариваем 1 минуту, не больше.

8. Вливаем крахмал, постоянно помешивая, варим до густоты.

9. Как только масса станет густой, огонь выключаем. Соус готов. Хранить в холодильнике.



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