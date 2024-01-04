Такой соус можно подать к мороженому, сладким вареникам, блинам, оладьям, а также использовать в качестве крема для тортов.
Описание приготовления:
Соус не требует особых продуктов или приспособлений, достаточно иметь погружной блендер.
Назначение: На скорую руку
Основной ингредиент: Ягоды / Клубника
Блюдо: Соусы
Состав / Ингредиенты:
- Клубника 300 Грамм
- Сахар 3 Ст. ложки
- Вода 100 Миллилитров
- Масло сливочное 1 Ст. ложка
- Крахмал 1 Ст. ложка
Количество порций 5
Калорийность
115 ккал
Калорийность
1 г
Белки
4 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить “Клубничный соус”
1. Приготовим продукты для соуса.
2. Клубнику тщательно промываем под водой, убираем хвостики.
3. Складываем ягоды в чашу блендера.
4. Пюрируем смесь, состояние должно быть однородное, без комочков.
5. Переливаем в кастрюлю ягодное пюре. Добавляем сахар, масло. Ставим на медленный огонь.
6. Крахмал разводим в холодной воде.
7. Доводим клубнику с маслом до кипения, провариваем 1 минуту, не больше.
8. Вливаем крахмал, постоянно помешивая, варим до густоты.
9. Как только масса станет густой, огонь выключаем. Соус готов. Хранить в холодильнике.
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