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Клубничный соус

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Клубничный соус

Такой соус можно подать к мороженому, сладким вареникам, блинам, оладьям, а также использовать в качестве крема для тортов.

Описание приготовления:

Соус не требует особых продуктов или приспособлений, достаточно иметь погружной блендер.

Назначение: На скорую руку

Основной ингредиент: Ягоды / Клубника

Блюдо: Соусы

Состав / Ингредиенты:

  • Клубника 300 Грамм
  • Сахар 3 Ст. ложки
  • Вода 100 Миллилитров
  • Масло сливочное 1 Ст. ложка
  • Крахмал 1 Ст. ложка

Количество порций 5

Калорийность

115 ккал

Калорийность

1 г

Белки

4 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить “Клубничный соус”

Клубничный соус

1. Приготовим продукты для соуса.

Клубничный соус

2. Клубнику тщательно промываем под водой, убираем хвостики.

Клубничный соус

3. Складываем ягоды в чашу блендера.

Клубничный соус

4. Пюрируем смесь, состояние должно быть однородное, без комочков.

Клубничный соус

5. Переливаем в кастрюлю ягодное пюре. Добавляем сахар, масло. Ставим на медленный огонь.

Клубничный соус

6. Крахмал разводим в холодной воде.

Клубничный соус

7. Доводим клубнику с маслом до кипения, провариваем 1 минуту, не больше.

Клубничный соус

8. Вливаем крахмал, постоянно помешивая, варим до густоты.

Клубничный соус

9. Как только масса станет густой, огонь выключаем. Соус готов. Хранить в холодильнике.

Взято отсюда

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